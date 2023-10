Enquête britannique sur un touriste décédé après être tombé d’un balcon en Tunisie

On en sait un peu plus via les médias britanniques à propos de l’homme décédé, le 21 septembre 2023, aux petites heures du matin, après être tombé du balcon du troisième étage de son hôtel alors qu’il était en vacances en Tunisie.

Il s’agit du Britannique Gareth James Cotter, 29 ans, de Gelliwion Road à Maesycoed, Pontypridd, ville au Pays de Galles, qui a été transporté à l’hôpital où il est décédé des suites de ses blessures.

Une enquête a été ouverte sur la mort de M. Cotter au tribunal des coroners de Pontypridd le jeudi 12 octobre. Les coroners sont des sortes de juges indépendants spécialisés dans l’enquête sur certains types de décès.

Une autopsie a été réalisée à l’hôpital Royal Glamorgan le 10 octobre et un pathologiste a indiqué que la cause provisoire du décès de M. Cotter était un traumatisme crânien.

Patricia Morgan, coroner régionale de South Wales Central, a déclaré que, sur la base des preuves dont elle disposait, elle avait «des raisons de soupçonner que sa mort était de nature violente». Elle a ajouté qu’elle ouvrirait une enquête sur sa mort mais qu’elle exigeait des preuves sur les circonstances qui y ont conduit, sur les événements survenus en Tunisie et toute autre information pertinente.

«Je vais ajourner l’enquête pour permettre qu’elle soit achevée», a-t-elle déclaré au tribunal, ajoutant qu’une date et une heure pour l’enquête seraient communiquées en temps utile.

«Je souhaite profiter de l’occasion aujourd’hui pour exprimer mes condoléances à la famille de Gareth James Cotter», a-t-elle déclaré.

D’après plusieurs médias britanniques, dont BBC.