La production et la promotion des produits agricoles biologiques en Tunisie

Le potentiel de l’agriculture biologique en Tunisie a fait l’objet d’une étude inédite dont les résultats ont été présentés à Tunis, le 19 octobre 2023, en présence des différents partenaires nationaux concernés par ce secteur, qui se positionne comme un pôle stratégique de développement économique durable du pays.

Cet atelier de restitution a été organisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la FAO pour appuyer l’agriculture biologique intitulé : «Appui au développement d’une agriculture biologique durable et résiliente dans un contexte de changement climatique en Tunisie (Biorest)» et financé parla coopération Suisse en Tunisie.

Développer et consolider le secteur de l’agriculture biologique selon une approche territoriale en sélectionnant par régions bioclimatiques les systèmes de production biologique de référence et les exploitations qui seraient les plus propices pour se convertir à ce système de production durable et intégré est l’angle prioritaire retenu.

La direction générale de l’agriculture biologique a largement contribué à appuyer et assurer le suivi des activités entreprises dans le cadre de l’étude. La conduite et mise en œuvre de cette étude relève de l’association sécurité alimentaire et agriculture durable relevant de l’école supérieure d’agriculture de Mograne qui est l’institution d’enseignement supérieur et de recherche scientifique faisant référence en matière d’économie rurale.

Cet atelier de restitution est l’aboutissement des différents travaux entrepris dans le cadre d’un protocole d’accord entre la FAO et l’association Assad.

Il convient de souligner que 750 enquêtes ont été conduites sur tout le territoire de la Tunisie et que les résultats présentés ont clairement permis de démarquer les statistiques relatives aux systèmes agricoles conventionnels et ceux relatifs à l’agriculture biologique. Cette cartographie a permis de fournir des statistiques inédites sur les répartitions géographiques, les structures et organisations professionnelles impliquées ainsi que les différentes productions retenues. Ces informations, de premier ordre, quantifiées ont été obtenues grâce à une méthodologie rigoureuse.

Actuellement, le secteur de l’agriculture biologique englobe près de 7 200 opérateurs (agriculteurs, transformateurs, commerçants, etc.) dont 6 669 producteurs et productrices, qui demeurent demandeurs d’accompagnement et d’appui pour une meilleure compétitivité et conformité aux exigences du marché, dans un environnement international de réglementation biologique dynamique et en évolution permanente.

Au terme des travaux de cet atelier, un des résultats probants et sur lequel a insisté Samia Maamer, directrice générale de la DGAB au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche est que cette étude a permis de définir un système de référence pour l’agriculture biologique pour chaque étage bioclimatique et a affirmé que la Tunisie dispose de systèmes de production biologique résilients.

