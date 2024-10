Israël: Les guerres encore et toujours mais avec quels effectifs?

Alors que le très belliqueux Benjamin Netanyahu fait feu de tout bois et entend poursuivre les guerres tous azimuts aussi bien à Gaza où il poursuit son génocide depuis plus d’une année, au Liban, en Cisjordanie où le harcèlement et les expéditions punitives nocturnes contre la population civile palestinienne se poursuivent, et alors que le spectre de la guerre contre l’Iran pointe, le problème des effectifs se pose sérieusement au sein de l’armée israélienne.

Imed Bahri

Le journal israélien Maariv a révélé une nouvelle crise à laquelle est confrontée l’armée liée au recrutement de jeunes qui se retrouvent confrontés à un dilemme entre achever leurs études universitaires ou effectuer leur service militaire compte tenu des conditions de sécurité actuelles.

C’est ce que révèle un article publié par le correspondant militaire du journal Avi Ashkenazi dans lequel il met en lumière ce problème qui s’aggrave car des milliers de soldats de réserve, qui sont sur le point de commencer leur nouvelle année universitaire, ont été touchés alors que l’armée continue de mener simultanément deux offensives terrestres sur les fronts de Gaza et du Liban.

Selon Ashkenazi, c’est devenue un véritable problème pour l’armée israélienne car elle n’est plus seulement confrontée au problème de la pénurie de munitions et d’armes mais aussi à un autre problème non moins grave, celui de la poursuite du recrutement des réservistes parmi les étudiants universitaires pour la deuxième année universitaire consécutive.

Il explique cela en disant que certains soldats ont servi jusqu’à 250 jours en réserve ce qui les a incités à reporter leur dernière année universitaire et qu’ils courent désormais le risque de reporter une autre année universitaire.

Huit divisions sur trois fronts

Il ajoute que d’ici quelques jours -la fin du mois- l’année universitaire est censée commencer dans tous les établissements d’enseignement supérieur alors que l’armée israélienne se bat sur plusieurs fronts défensifs et offensifs.

Des dizaines de milliers de soldats de réserve sont déployés et combattent dans 3 divisions sur le front de Gaza. L’armée israélienne exploite également 4 divisions sur le front nord avec le Liban dont des dizaines de milliers de soldats de réserve tandis que la 8e division opère en Cisjordanie.

Maariv confirme que l’armée israélienne s’appuie largement sur des soldats de réserve dans la plupart de ses opérations et indique que nombre d’entre eux ont informé leurs commandants qu’ils n’étaient pas prêts à sacrifier leur avenir académique. Le journal israélien cite l’un d’entre eux dans une conversation avec ses commandants: «Si nous perdons une autre année universitaire, tous les efforts que nous avons déployés au cours des dernières années seront vains et nous ne pourrons pas poursuivre notre parcours éducatif si cette situation perdure.»

Le reportage de Maariv souligne également un autre aspect de la crise, à savoir l’existence d’une méfiance entre les étudiants soldats et le gouvernement, le ministère des Finances n’ayant pas tenu sa promesse de transférer des bourses aux étudiants concernés ce qui a accru les tensions.

Crise au sein de l’armée

L’auteur cite l’un des réservistes mobilisés qui décrit la situation comme une véritable crise au sein de l’armée car il est devenu difficile de convaincre les soldats d’abandonner une année universitaire supplémentaire. Il a ajouté: «Nous serons confrontés à des défis majeurs pour remplir les rangs dans les semaines à venir si des mesures rapides ne sont pas prises».

D’un autre côté, l’armée israélienne exprime sa déception face à la gestion de la situation par le ministère de l’Éducation et le Conseil de l’enseignement supérieur car elle avait espéré reporter au moins la rentrée universitaire pour les étudiants qui participent aux opérations de combat jusqu’à la fin des grandes manœuvres même s’ils combattent sur différents fronts.

Maariv souligne que l’armée israélienne commence à ressentir le poids de cette crise après avoir été confrontée à des défis économiques liés à l’armement de ses forces et au financement des opérations militaires.

En conclusion, le journal israélien indique que cette crise pourrait perdurer pendant une longue période ce qui pourrait grandement affecter la capacité de l’armée israélienne à gérer efficacement les opérations militaires si des solutions rapides à ce problème ne sont pas trouvées.