Tunisie : Un homme retrouvé mort dans un puits à Gafsa

La Direction générale de la protection civile a annoncé le décès d’un homme, tombé dans un puits de 55 mètres de profondeur à Gafsa.

Les unités de la PC de Gafsa sont intervenues dans l’après-midi du jeudi 26 octobre 2023, à Bir Zouari et ont repêché le corps sans vie de l’homme, âgé d’une trentaine d’années.

La piste accidentelle est privilégiée, mais une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances exactes du décès et le Parquet a chargé la garde nationale de Gafsa de mener les investigations nécessaires à ce propos.

Y. N.