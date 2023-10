Déclarations choquantes de l’ambassadeur Prügel : précisions de l’Allemagne   

Pour atténuer l’impact négatif des déclarations de l’ambassadeur Prügel à propos de la guerre à Gaza sur les relations entre Tunis et Berlin, l’ambassade d’Allemagne a publié, vendredi 27 octobre 2023, le communiqué que nous traduisons ci-dessous.

«Hier (jeudi), l’ambassadeur Prügel a ouvert la cérémonie d’inauguration du nouveau Collège de Mhamdia, en compagnie du ministre de l’Éducation, Dr. Boughdiri, des partenaires tunisiens ainsi que des représentants de la BEI et de l’UE. Le lycée offre à plus de 500 élèves un environnement d’apprentissage moderne et attractif afin de s’épanouir au mieux. Le nouveau bâtiment fait partie du programme ‘‘Modernisation des établissements scolaires’’ qui bénéficiera au total à environ 180 000 étudiants à travers la Tunisie.

«Dans sa réponse au discours du ministre de l’Éducation Boughdiri, l’ambassadeur Prügel a expliqué que l’Allemagne déplorait également les souffrances de la population de Gaza et des victimes palestiniennes, mais que notre sympathie allait à toutes les victimes de ce conflit – palestiniennes, israéliennes et internationales – et nous n’ignorons pas que cette escalade actuelle a été déclenchée par une attaque terroriste barbare du Hamas contre Israël.

«L’ambassadeur regrette que cette déclaration ait été reprise et reproduite dans les médias de manière incomplète et incorrecte. Le gouvernement fédéral s’est engagé à tous les niveaux à trouver une solution au conflit et à soutenir la population civile de Gaza et, compte tenu de la situation dramatique, a récemment augmenté l’aide humanitaire à Gaza de 50 millions d’euros supplémentaires.»

La rédaction :

On constatera d’abord que le communiqué de l’ambassade d’Allemagne ne dit pas toute la vérité, puisque l’attaque du Hamas du 7 octobre, pour condamnable qu’elle puisse l’être, est une réaction légitime d’un mouvement de libération nationale aux bombardements de la population de Gaza par l’armée israélienne qui se poursuivent depuis de nombreuses années dans l’impunité la plus totale et sans que nos «amis» allemands et occidentaux ne s’en émeuvent outre mesure.

Le communiqué ne contient pas non plus un appel au cessez-le-feu, même pas pour la forme et par principe, ne serait-ce que pour préserver des vies humaines, si tant est que la vie des Arabes compte encore pour les Occidentaux, renouvelant ainsi tacitement à Israël un permis de tuer les Palestiniens.

Quant au soi-disant «soutien de l’Allemagne à la population civile de Gaza», on attend d’en avoir les preuves concrètes, alors que l’enclave est totalement verrouillée par I’armée israélienne et soumise à des bombardements intenses ayant provoqué d’énormes destructions et plus de 10 000 morts dont un grand nombre sont encore sous les décombres.

Sur un autre plan, affubler le mouvement Hamas du qualificatif «terroriste» est pour le moins exagéré pour ne pas dire un énorme mensonge. En effet, le Hamas n’a jamais commis d’attentat dans aucun territoire étranger. Il a toujours mené des attaques contre une armée coloniale qui occupe la terre de ses ancêtres et soumet les siens à un véritable génocide depuis au moins 75 ans. Le Hamas est et reste un mouvement de libération nationale, n’en déplaise à M. Prügel et à tous les perroquets occidentaux qui reprennent à leur compte la propagande israélienne.

On l’a compris depuis longtemps, les Occidentaux en général et les Européens en particulier, et surtout les Allemands, grands oppresseurs historiques des juifs, n’ont de larmes que pour leurs victimes juifs d’hier, devenus entre-temps les bourreaux des Arabes en général et des Palestiniens en particulier.