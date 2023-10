La fintech des frères Khenissi lorgne la diaspora africaine  

Le fonds d’investissement 216 Capital a investi 400 000 euros dans la startup franco-tunisienne My Easy Transfer, qui facilite les transferts d’argent sécurisés depuis la diaspora, un filon très porteur. Et pour cause…

Avec près de 2 millions de Tunisiens vivant à l’étranger, la diaspora tunisienne constitue plus que jamais une ressource majeure pour l’économie tunisienne. D’ici fin 2023, les transferts d’argent en provenance de la diaspora devraient atteindre 10 milliards de dinars.

L’histoire de cette fintech commence avec les frères Ismaïl et Jabrane Khenissi, professionnels de l’informatique et de la finance ayant fait carrière dans de grandes banques internationales au Royaume-Uni, en France et en Afrique. Ils ont fondé My Easy Transfer en mars 2022 dans le but de simplifier les services de transfert d’argent pour leur communauté et de mettre leur expertise au service de leur pays et de leurs compatriotes. En seulement un an, la fintech a connu une forte croissance, parvenant à atteindre 10 000 clients.

«My Easy Transfer représente un énorme potentiel, capable de transformer le paysage du transfert financier et d’offrir des solutions plus rapides et plus économiques aux utilisateurs», explique Dhekra Khelifi, associée chez 216 Capital.

Cette levée de fonds marque une étape majeure dans l’histoire de la startup, qui ambitionne de faire évoluer sa plateforme pour répondre à tous les besoins de paiement de la diaspora : transferts d’argent, envoi de recharges mobiles, paiement de factures, le tout dans une seule application mobile.

My Easy Transfer prévoit également de faire évoluer son modèle pour devenir la première Super App de paiement pour la diaspora, en renforçant sa présence en Tunisie à travers de nouveaux partenariats et en s’étendant sur de nouveaux marchés en Afrique comme le Maroc, le Mali, le Sénégal…

Ismail Khenissi, co-fondateur de My Easy Transfer, a déclaré : «Nous souhaitons offrir à chaque Tunisien résidant à l’étranger la possibilité de gérer toutes ses transactions financières vers la Tunisie depuis son smartphone avec notre plateforme.»