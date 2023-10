Massacres à Gaza : Manifestations pro-palestiniennes à travers le monde

Des milliers de citoyens à travers le monde ont pris part à des manifestations pro-palestiniennes, ce samedi 28 octobre 2023, pour dénoncer les massacres commis à Gaza, où des milliers de civils, dont des dizaines de centaines d’enfants ont été tués depuis le 7 octobre par les frappes israéliennes.

A New York, à Toronto, à Istanbul, ou encore à Londres et à Rome, en passant par Berlin et Paris ( où le tribunal administratif a validé l’interdiction préfectorale de manifester) entre autres grandes villes du monde, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour appeler la communauté internationale à intervenir pour «mettre fin à un massacre, un crime de guerre, un crime contre l’humanité…»

Ces manifestations interviennent alors que l’occupant israélien a intensifié ses frappes sur la bande de Gaza, notamment depuis vendredi soir, faisant encore des dizaines de morts parmi les civils, qui se comptent par milliers à ce jour, sur fond d’une guerre qu’il dit mener contre le Hamas : «C’est l’humanité qu’on assassine, ceux tués à Gaza sont des civils, des femmes, des enfants et des personnes âgées», répondent les manifestants.

Dans les rues et par milliers à travers le monde, les citoyens qui réclament un cessez-le-feu, ont appelé leurs dirigeants à ne plus soutenir Israël, à ouvrir les yeux et reconnaître les débordements et les violations des droits humains enregistrés depuis plus de 20 jours à Gaza.

«Free, Free Palestine !», scandaient-ils comme d’une seule voix, en appelant à sauver les civils qui meurent tous les jours à Gaza et à protéger, les hôpitaux et les vies humaines, alors que le nombre de gazaouis tués par l’occupant augmente de jour en jour….

Y. N.