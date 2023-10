Mamelodi et Wydad gagnent, l’Espérance et Al-Ahly gardent leurs chances  

Au terme des deux matches des demi-finales aller disputés dimanche 29 octobre 2023, à Pretoria et Casablanca, la Ligue africaine de football est loin d’avoir livré ses secrets : les quatre équipes en lice partent avec des chances égales pour accéder à la finale.

Les deux matches retour, mercredi 1er novembre, au Caire et à Tunis, seront donc décisifs, et la compétition garde tout son suspense.

En perdant en déplacement face respectivement à Mamelodi Sundowns et Wydad Casablanca par la même courte défaite (0-1), Al-Ahly du Caire et l’Espérance de Tunis ont gardé toutes leurs chances intactes.

Les deux équipes ont opté pour la même tactique, face à des équipes techniques et rapides, en verrouillant le chemin vers leurs buts respectifs, pour éviter d’essuyer des défaites insurmontables. Mais contrairement à Al-Ahly qui était très timoré en attaque, l’Espérance s’est montrée assez entreprenante et a même failli surprendre son adversaire à trois ou quatre reprises.

Les Egyptiens comme les Tunisiens comptent renverser la vapeur devant leurs supporters à domicile, et c’est possible, mais le score piège de 0-1 met la pression sur les deux équipes qui devront éviter d’encaisser le but assassin mercredi. Les Marocains et les Sud-Africains ne sont pas pour autant rassurés. C’est fifty-fifty.

I. B.