Rencontre à Sfax sur les impacts de la digitalisation sur la profession comptable

A l’occasion de la 4e édition de la Journée internationale de la comptabilité, le 10 novembre 2023, l’Association tunisienne de comptabilité (ATC) organise à Sfax une rencontre sur le thème des «Impacts de la digitalisation et des technologies de l’intelligence artificielle sur la profession comptable».

Le thème de cette rencontre, co-organisée en collaboration avec le laboratoire Ligue et l’Unité de recherche Uramef, intéresse aussi bien les professionnels que les universitaires, les juristes, les instances chargées de la normalisation comptable, les étudiants en expertise comptable et les jeunes chercheurs en comptabilité.

Les textes réglementaires en Tunisie ne sont toujours pas en phase avec les avancées technologiques qui suscitent même de la méfiance dans certains cas (signature électronique, contrat dématérialisé…). Pourtant, plusieurs enjeux juridiques méritent d’être pris en compte se rapportant, notamment, à l’éthique, à la souveraineté numérique et à la sécurité des données pour les différents domaines. C’est dans ce cadre que Mahdi Louati, avocat et expert en droit numérique et protection des données personnelles, va présenter une intervention sur les obligations du comptable en matière de protection des données personnelles.

La transformation digitale et l’utilisation des technologies de l’IA risquent de bouleverser la profession comptable et l’impacter sur tous les plans (humain, technique, économique…). La prise en compte de tels enjeux pour opérer le changement sera un processus difficile et lent à mettre en œuvre mais devrait entraîner des impacts positifs sur l’avenir de la profession. C’est ainsi que Ahmed Chabchoub, maître assistant en comptabilité et expert-comptable, reviendra sur les défis et les opportunités de la digitalisation de la profession comptable.

Par la suite, Ahmed Sallemi, assistant manager, cabinet EY, exposera l’importance de l’audit IT au cœur de la vérification comptable. Et Achraf Maaloul, expert-comptable, apportera un témoignage sur l’importance des logiciels d’audit pour le professionnel comptable.

La séance matinale sera clôturée par la signature d’une convention de partenariat entre l’ATC et l’Association tunisienne de la lutte contre le crime électronique (ATLCCE). Et la séance de l’après-midi sera réservée à un atelier consacré à discuter de cinq articles scientifiques destinés à être publiés dans des revues indexées.