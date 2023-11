Des médias français au service de l’Etat génocidaire d’Israël    

C’est par la violence des mots et les agressions verbales que Zemmour et ses acolytes, partisans d’une France blanche judéo-chrétienne, appellent à l’extermination du peuple palestinien après lui avoir pris ses terres. Mais ni la France fasciste, ni l’Occident pro-sioniste, ni Israël ni le sanguinaire Netannyahou ne pourront chasser les Palestiniens de la terre de leurs ancêtres.

Par Dr Abderrahmane Cherfouh *

Le massacre à ciel ouvert des «animaux humains» – dixit Yoav Gallant, ministre de la défense d’Israël – continue de plus belle. Des tonnes de bombes pleuvent sur la bande de Gaza assiégée de toutes parts ou les cibles civiles deviennent de plus en plus évidentes. Le cap des 10 000 morts est presque atteint. Il s’agit maintenant de savoir combien faut-il de victimes innocentes pour apaiser la soif de vengeance de la bête blessée jamais rassasiée.

Ni les mots ni les chiffres ne peuvent décrire les malheurs, la souffrance et l’immense douleur que ressentent les parents de ces victimes. Les chiffres ne diront pas non plus les angoisses d’une population terrorisée, abandonnée, livrée à elle-même, et qui ne sait plus à quel saint se vouer. À cela s’ajoute le déploiement non moins considérable des chars et des blindés des Israéliens qui s’apprêtent à commettre d’autres carnages.

L’aide internationale tarde à être acheminée vu le manque de collaboration des sionistes qui font tout pour entraver le processus d’acheminement. En attendant, la mort, la peur, la faim et la soif dominent plus que tout. Pour les survivants, plus le temps avance, plus les besoins sont criants.

Les défenseurs d’un génocide annoncé

Ceci dit, ces massacres à grande échelle ont provoqué une onde de choc et suscité une vague d’indignation partout à travers le monde. Des personnalités connues se sont prononcées contre ces tueries sauvages. On peut citer entre autres de Dominique Villepin, l’ancien Premier ministre de Jacques Chirac, Jean-Luc Mélenchon, le président de La France Insoumise (LFI), António Guterres, le secrétaire général de l’Onu, qui ne s’est pas privé de dire à Israël ses quatre vérités, le président turc Recep Tayyip Erdogan, et beaucoup d’autres de par le monde.

Ce génocide planifié, voulu et organisé porte à jamais les stigmates de la barbarie. Ce sera une tache gravée à jamais en sang palestinien dans l’histoire de l’humanité.

Maintenant que le mal est fait, sur le compte de qui peut-on inscrire ces massacres répétés d’un peuple né dans la souffrance. Qui en sont les responsables? À vrai dire, les juifs sionistes ou Israéliens en premier lieu, mais aussi les Américains, les Européens, certains Arabes, certains Musulmans et certains médias.

Sans rougir et sans tenir compte de l’indignation générale suscitée par la barbarie, le sionisme, ses enfants gâtés et ses relais continuent leur fuite en avant dans l’horreur. Ce sionisme, qui défie le monde, continue de commettre des massacres en étant assuré d’une étrange impunité.

Bénéficiant de la protection absolue de l’Occident, Israël continue de se renforcer et d’annexer ce qui reste de la Palestine face à la résignation du monde arabo-musulman et du reste du monde qui assistent les bras croisés sans oser réagir.

Parallèlement à ce génocide, on assiste à une guerre de l’image et à un déchainement collectif sans précédent de la presse occidentale atteinte d’hystérie collective allant jusqu’à inventer des mensonges invraisemblables. Toute honte bue, elle a fait appel à d’ignobles individus totalement acquis à la cause sioniste, des intellectuels de service, sans scrupules, aux élans fascistes affichés qui tiennent des propos dépassant l’entendement.

On sait depuis l’affaire du Watergate, de Timisoara, de la guerre d’Irak, la puissance de cette presse fallacieuse qui continue son travail de sape et utilise tous les moyens de communication de masse (presse écrite, chaînes de télévision, radios, internet, réseaux sociaux) pour déformer la réalité, travestir la vérité, tromper l’opinion publique. Cette presse partie-prenante, orientée et partiale n’est pas suffisamment dénoncée. L’Occident et le sionisme l’utilisent comme un outil de propagande et comme outil au service de leurs intérêts.

Incitation à la haine contre les Palestiniens

Pour cette raison, nous accusons cette presse, ses financiers et ses journalistes pour complicité de meurtre et incitation à la haine contre les Palestiniens. Nous accusons cette presse pour faux et usage de faux et pour publicités mensongères, tentatives de diversions et non assistance à peuple en danger.

Désormais, cette presse ne soigne même plus les apparences. Elle agit sous vrai son visage, n’ayant plus rien à cacher. Après les déclarations provocantes et empreintes de racisme d’un ramassis de fascistes français. On a nommé Nili Kupfer Naouri, Bernard-Henry Levy, Eric Zemmour et Enrico Macias pour ne citer que ceux-là.

Voici en vrac quelques «perles» glanées dans ces médias occidentaux et notamment sur CNews.

«Aujourd’hui, nous voulons que Gaza soit rasée, que notre aviation pilonne toute la ville, qu’il ne reste plus rien de Gaza et qu’on puisse installer une grande réimplantation juive», a déclaréNili Naouri. Elle a ajouté : «Il y a des enfants de un an qui sont habillés aux couleurs du Hamas. Il y a toute une éducation à partir de la naissance pour la haine du juif dans les écoles, à partir des maternelles, ils apprennent à attaquer des villages juifs et tuer du juif. C’est ça la population civile.»

Toujours sur CNews, le chanteur Enrico Macias a appelé à «dégommer», «peut-être même physiquement» LFI, invoquant ses soi-disant positions sur le Hamas.

Le philosophe Bernard-Henry Levy a lancé pour sa part : «Israël et l’Ukraine sont des démocraties, le Hamas et la Russie font partie d’une internationale du pire ou de la terreur, ou des nouvelles dictatures.»

Eric Zemmour, candidat malheureux à la dernière présidentielle en France, a renchéri : «Je viens […] dire [aux Israéliens] que leur combat est le nôtre, que c’est un grand combat de civilisations.»

On ne le présente plus ce Zemmour. Il est un exemple de fasciste, un cas rare de nazillon attardé. Les musulmans sont au bas de l’échelle de l’humanité pour ce défenseur de tous les racismes.

Ces propos abjects, tenus publiquement dans des chaînes de télévision par des personnes connues, peuvent engendrer des conséquences fâcheuses et doivent relever de la justice. La justice doit se pencher sérieusement sur ces déclarations criminelles qui constituent des délits.

Aucun appel à la sagesse de la part de ces tristes individus! Aucun appel à la paix et le vivre ensemble! Plus rien à espérer de positif de cette bande organisée autour d’une idée diabolique, l’idée d’un inexorable choc des civilisations et d’un rassemblement des adeptes du fascisme autour de cette idée dangereuse.

Ces extrémistes de tous bords désirent l’affrontement et l’appellent de leurs vœux en mettant tout en œuvre pour attiser la haine ethnique et l’animosité entre les peuples. Le futur n’est pas écrit. Il faut arrêter de prendre ses désirs pour des réalités. Chasser les Palestiniens de leur terre est un rêve de dégénérés.

* Médecin à Montréal.