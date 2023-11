Tunisie : Saïed s’exprime sur l’évasion des 5 terroristes de la prison Mornaguia

Le président de la république Kaïs Saïed a reçu, ce mercredi 1er novembre 2023, les ministres de l’Intérieur et de la Justice au palais de Carthage et a évoqué l’évasion, hier de la prison de la Mornaguia, des 5 terroristes, parmi les plus dangereux en Tunisie, estimant «qu’il ne s’agit pas d’une simple évasion mais d’une opération préparée depuis des mois avec des complices à l’intérieur et à l’extérieur de la prison».

Lors de sa rencontre avec le ministre de l’Intérieur Kamel Feki, Saïed a indiqué que ce qui est s’est produit hier est inacceptable à tous les niveaux, pointant du doigt des défaillances et une infiltration des corps pénitentiaire et sécuritaire et a de nouveau évoqué la nécessité d’assainir l’administration, estimant que les terroristes n’ont pas pu fuir seuls et que des parties les ont été aidés à s’échapper dans le but, notamment, de porter atteinte à l’État.

Il a également évoqué les photos de la prison diffusées sur le net attribuées à l’évasion des terroristes : «Celles-ci n’ont rien à avoir avec l’évasion et n’auraient d’ailleurs jamais du circuler…. Leur diffusion vise à brouiller les pistes et les investigations… Cette opération a été préparée depuis des mois avec des complices…», a notamment lancé Kaïs Saïed, qui a appelé à mener une enquête sérieuse afin de démasquer tous les complices dans cette évasion.

D’autres part, lors de sa rencontre avec la ministre de la Justice Leila Jaffel, il a également appelé à poursuivre et à condamner toute personne complice dans cette affaire et examiner toutes les circonstances de cette évasion préparée afin de prendre les mesures nécessaires dans les meilleurs délais.

«Il est nécessaire de retrouver rapidement les évadés mais aussi et surtout ceux qui ont planifiée et organisé cette évasion… que ce soit de l’intérieur ou de l’extérieur de la prison, sans qui cette opération aurait été impossible», a-t-il ajouté..

Notons que les terroristes Ahmed Melki surnommé Somali, Ameur Belazi, Raed Touati, Nader Ghanmi et Alaeddine Ghazouani, qui ont planifié et pris part à des attentats terroristes dans différentes régions de la Tunisie ou encore participé aux assassinats politiques de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi sont toujours en cavale.

Les citoyens sont appelés à participer aux recherches et peuvent s’ils détiennent des informations contacter les numéros suivants : 71.335.000 / 193 (garde nationale), 197 (police) et 80101111 (numéro vert), ou se rendre directement à l’unité sécuritaire et militaire la plus proche.

Y. N.