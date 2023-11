Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Le temps sera nuageux, marqué par des vents forts mais pas de pluies prévues cette en Tunisie, selon un bulletin météo publié ce samedi 4 novembre 2023 par l’Institut national de la météorologie (INM).

Des vents forts souffleront en particulier près des côtes et dans le sud et la mer sera très agitée, ajoute l’INM qui appelle à la vigilance quant aux activités marines relatives à la navigation et la pêche.

Les températures attendues cette nuit devraient varier entre 17 et 21°C, et ne dépasseront pas les 15 °C sur les hauteurs.

Y. N.