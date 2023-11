La dette de l’OdC à la BNA représente 3,8% du PIB de la Tunisie  

«La dette de l’Office des Céréales (OdC) vis-à-vis de la Banque nationale agricole (BNA) a atteint un niveau record de 5 milliards de dinars (MMDT, 3,8% du PIB) jusqu’au 30 juin, soit environ 30% du total des engagements de la BNA», indique l’Observatoire économique de l’automne 2023 de la Banque mondiale sur la Tunisie publié lundi 6 novembre 2023 sous le titre «Migration dans un contexte économique difficile».

«Ces engagements ont augmenté de 3,9% par rapport à fin 2022 et de 12,3% par rapport à un an plus tôt», souligne le rapport, et ajoute : «L’État garantit l’intégralité des engagements de l’OdC contre le risque de contrepartie (comprenant le principal, les intérêts et les commissions). Dans le même temps, le gouvernement est confronté à des difficultés croissantes pour assurer le financement nécessaire à l’OdC pour les pertes qu’il subit du fait des subventions céréalières.»

Le financement de l’OdC a eu un impact significatif sur la position de trésorerie de la BNA, avec un solde négatif de 5,1 MMDT à fin juin 2023, contre 4,5 MMDT à fin décembre 2022.«Parallèlement à l’exposition croissante aux prêts à d’autres entreprises publiques, cela a probablement contribué à réduire les prêts de la BNA à d’autres parties. Alors que le crédit de la BNA à l’OdC a été multiplié par près de 4 entre 2019 et juin 2023, le crédit aux clients privés n’a augmenté que de 12% par rapport à la même période», souligne le rapport de la Banque mondiale.