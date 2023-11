La société TAV appelée à restaurer l’aéroport de Monastir  

Une partie du plafond suspendu de l’aéroport international Habib Bourguiba de Monastir s’est effondrée hier soir, mardi 7 novembre 2023. Aucun blessé n’a été signalé, selon le gouverneur Mondher Sik Ali, qui s’est rendu sur les lieux après l’incident.

Le gouverneur a souligné que la maintenance de l’aéroport est un processus continu et peut conduire à des surprises comme ce dernier incident.

Les inspections ont révélé des problèmes avec l’enduit du plafond, achevé en 1985. Cet enduit dépassait les spécifications techniques avec une épaisseur de 3 centimètres, ce qui ajoute un poids supplémentaire. Idéalement, son épaisseur ne devrait pas dépasser 1 ou 1,5 centimètre. «La chute de ce plâtre aurait pu se produire en 1998 ou à tout autre moment, mais elle s’est produite aujourd’hui, révélant ce défaut», a déclaré le gouverneur.

Le ministère des Transports a publié hier soir un communiqué indiquant : «Suite à l’effondrement partiel d’une section du plafond suspendu de l’aéroport international Habib Bourguiba-Monastir, le ministre des Transports, Rabie Majidi, a ordonné à l’Autorité de l’aviation civile d’intervenir immédiatement pour faire face à la situation.»

Ainsi, à partir de ce mercredi 8 novembre, une équipe de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (Oaca) débutera un audit complet de cet aéroport afin de déterminer les responsabilités et de prendre les mesures et actions nécessaires.

TAV Tunisie, qui exploite l’aéroport dans le cadre d’un contrat avec l’Oaca, sera invitée à se conformer à ces mesures.

«La situation de l’Aéroport international de Monastir fait l’objet d’un suivi permanent dans le cadre des obligations contractuelles, et des problèmes de plafond ont déjà été identifiés par l’Office de l’aviation civile et des aéroports lors de son dernier audit de l’aéroport, avec TAV – Tunisie, l’exploitant, s’engageant pour y répondre.»

Le gouverneur a également précisé qu’«une société d’ingénierie se rendra ce mercredi à l’aéroport pour réaliser un inventaire approfondi de toutes les zones, en particulier celles fréquentées par les voyageurs, afin d’évaluer leur conformité aux exigences de sécurité les plus élevées, comme l’a confirmé l’entreprise sous contrat».