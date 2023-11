Tunisie : chute de la production minière, énergétique et agricole  

La production de phosphate en Tunisie au cours des 9 premiers mois de 2023 a chuté de 15,8% par rapport à la même période de 2022, à 2,3 millions de tonnes.

C’est ce qu’indique jeudi la Banque centrale de Tunisie dans une note d’évolution économique et monétaire publiée jeudi 9 novembre 2023, qui ajoute que les réalisations dans le secteur minier restent bien en-deçà des niveaux enregistrés avant 2011, en raison de la suspension continue de la production de phosphate sur le champ de Redeyef.

Dans le secteur de l’énergie, la persistance de problèmes techniques sur un certain nombre de puits, combinée à la poursuite du déclin naturel et à l’absence de nouvelles explorations, a lourdement pesé sur l’activité d’extraction de pétrole et de gaz.

Sur les 8 premiers mois de 2023, la production de pétrole brut et de gaz naturel a diminué respectivement de 4,4% et 9,5% par rapport à la même période de l’année précédente. La production totale d’électricité est également en baisse de 2,9% à fin août 2023.

L’autre secteur en difficulté, selon le document de la BCT, est l’agriculture. La production agricole a en effet été impactée négativement par la baisse de la production de la campagne oléicole 2022-2023, la production d’olives à huile ayant chuté de 25% par rapport à la récolte de la saison précédente, passant de 1 200 000 à 900 000 tonnes. La récolte céréalière de la campagne 2022-2023 a également chuté de 69,9% à 539 000 tonnes, suite à une sécheresse sans précédent au cours des trois dernières années.