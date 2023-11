Des journées des produits tunisiens dans l’émirat de Sharjah

Les Journées des produits tunisiens dans l’Émirat de Sharjah, aux Émirats arabes unis, ont débuté jeudi 9 novembre 2023 et dureront jusqu’au dimanche 12 novembre, à l’initiative du Centre de promotion des exportations (Cepex), en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Abou Dhabi.

Cet événement consiste à organiser des expositions et des dégustations de produits tunisiens dans les locaux de la Société coopérative de Sharjah, indique le Cepex. Il comprendra également des rencontres professionnelles bilatérales entre les hommes d’affaires tunisiens participants, les acheteurs de la Coopérative et les principaux distributeurs et détaillants, dans le but de promouvoir les produits tunisiens aux Emirats arabes unis (EAU).

Ces journées promotionnelles reposent sur la définition de la qualité et de la spécificité des produits alimentaires tunisiens pouvant être exportés vers les EAU, représentés principalement par l’huile d’olive, les dattes et leurs dérivés, les produits agricoles frais (légumes et céréales), les poissons et produits de la mer (surgelés et frais), confiseries, biscuits, chocolats, pâtisseries et produits alimentaires (thon, sardines, tomates, harissa, olives de table…), jus de fruits, fromages, épices et produits divers des industries traditionnelles…

Le Cepex a noté le grand nombre de visiteurs au pavillon tunisien, situé à l’entrée principale de la zone de la Société coopérative de Sharjah, pour déguster des produits et des plats tunisiens et connaître leur qualité à travers des cours de cuisine dispensés par l’un des chefs tunisiens les plus importants de la région.

Les ÉAU sont le premier partenaire commercial de la Tunisie dans la région du Golfe arabe, puisque le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint environ 787,4 millions de dinars (MDT) au cours des 9 premiers mois de 2023. Ce marché a attiré environ 60% des exportations tunisiennes vers la région, qui ont dépassé les 270 MDT, avec une tendance à la hausse significative ces dernières années.

Les ÉAU constituent une base régionale d’approvisionnement et de réexportation vers les pays de la région et vers les pays du Moyen-Orient et d’Afrique.