Le textile et habillement tunisien présenté à Moscou

Le Centre de promotion des exportations (Cepex), par le biais de son bureau à Moscou, pilote actuellement la première participation tunisienne à l’événement Bee-Together, l’événement de référence en Russie pour les rencontres B2B dans le secteur du textile et de l’habillement.

Ce rendez-vous d’envergure, organisé par l’Association russe de la mode et de l’industrie (Rafi) du 12 au 14 novembre 2024 à Moscou, réunit 270 entreprises de 15 pays, dont la Turquie, la Chine, la Russie, la Biélorussie et l’Ouzbékistan. Seule représentante africaine, la Tunisie marque ainsi sa présence dans un contexte d’échanges commerciaux diversifiés.

Plus de 3 000 visiteurs sont attendus, et environ 2 000 rendez-vous d’affaires ont été planifiés pour rapprocher acheteurs et exposants.

La délégation tunisienne comprend quatre entreprises spécialisées dans le prêt-à-porter, la lingerie, le balnéaire et les matières premières textiles.

Ces entreprises bénéficient d’un total de 50 rendez-vous stratégiques avec les grandes marques, chaînes de distribution, importateurs et industriels russes et étrangers.

Le chargé d’affaires de l’ambassade de Tunisie à Moscou s’est rendu auprès des exposants tunisiens, soulignant l’importance de multiplier ces initiatives pour exploiter le potentiel du marché russe et des régions avoisinantes.