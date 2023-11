L’Institut national de la Météorologie (INM) a annoncé ce lundi 13 novembre 2023, que le temps sera nuageux cette nuit dans la plupart des régions, mais sans pluies.

Des vents sont prévus près des côtes et la mer sera agitée à très agitée au nord et localement à l’est, ajoute la même source en annonçant des températures nocturnes variant entre 18 et 23°C.

Il fera légèrement plus frais sur les hauteurs, où les températures ne dépasseront pas les 14 degrés.

Y. N.