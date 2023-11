Hommage de l’Onu aux 101 membres de son personnel tués à Gaza

De New York à Nairobi, en passant par Genève, les bureaux des Nations Unies à travers le monde ont rendu hommage, lundi 13 novembre 2023, aux 101 membres du personnel tués jusqu’à présent pendant les bombardements israéliens contre Gaza – la plus grande perte en 78 ans d’histoire de l’organisation.

Les victimes travaillaient pour l’agence des Nations Unies qui vient en aide aux réfugiés palestiniens, l’UNRWA, fournissant une aide vitale aux 2,2 millions d’habitants de Gaza, au milieu de bombardements constants et d’un siège complet de l’enclave palestinienne par l’armée israélienne.

Parmi eux se trouvaient des directeurs d’école, des enseignants, des médecins, des ingénieurs, des gardes et du personnel de soutien. Beaucoup ont été tués avec les membres de leur famille.

Minute de silence

Les dirigeants et le personnel de l’Onu dans les lieux d’affectation du monde entier ont observé une minute de silence en leur mémoire, tandis que le drapeau de l’Onu était mis en berne.

S’exprimant à Genève, Tatiana Valovaya, directrice générale du bureau des Nations Unies dans la ville suisse, a déclaré que ces 101 morts représentaient le plus grand nombre de travailleurs humanitaires tués dans l’histoire de l’Onu en si peu de temps.

«Des milliers de nos collègues continuent de travailler sous le drapeau des Nations Unies dans les régions du monde les plus à risque. Et nous rendons hommage à leurs activités, à leur travail, à leur dévouement», a-t-elle dit.

Le secrétaire général António Guterres a présidé la minute de silence au siège de l’Onu à New York, qui s’est tenue dans la salle du Conseil économique et social (Ecosoc).

Il a observé cet hommage devant des coordonnateurs résidents de l’Onu, qui sont réunis à New York cette semaine, accompagné de la vice-secrétaire générale Amina Mohammed et du président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Dennis Francis.

De son côté, le Syndicat du personnel de l’Onu a organisé une cérémonie dans le hall du secrétariat au cours de laquelle les noms des collègues décédés ont été lus à haute voix.

«Puissent-ils reposer dans la puissance et la paix éternelles», a déclaré le premier vice-président du syndicat Francisco Brito, entouré de ses collègues, dont certains brandissaient des pancartes indiquant «responsabilité de protéger», «arrêter les massacres», «protéger les civils» et d’autres appels.

Le drapeau de l’Onu en berne

La commémoration au secrétariat a commencé vers 7h30 du matin, avec la mise en berne du drapeau de l’Onu – le seul à flotter ce jour-là.

Normalement, tous les drapeaux des 193 États membres de l’Onu et des deux États observateurs – la Palestine et le Vatican – sont hissés chaque matin de la semaine, et par ordre alphabétique, puis abaissés dans l’après-midi.