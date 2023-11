Tunisie : Report de l’examen de l’affaire de Chaima Issa (Défense)

Après avoir entendu Chaima Issa membre du Front du Salut national (FSN), le juge d’instruction du Tribunal militaire permanent de Tunis a décidé, ce mardi 14 novembre 2023, de reporter l’examen de l’affaire.

C’est ce qu’annonce le Comité de défense en précisant que l’examen de l’affaire a été reporté au 12 décembre, sachant que Chaima Issa est accusée d’avoir incité des militaires à désobéir aux ordres, de diffusion de fausses nouvelles et rumeurs dans le but de nuire à la sécurité publique et offense au chef de l’État.

L’affaire remonte à décembre 2022 suite à une déclaration de Chaima Issa sur IFM relative aux élections législatives lorsqu’elle avait appelé les militaires à ne pas sécuriser les élections.

Chaima Issa avait comparu dans cette affaire en janvier dernier, puis encore aujourd’hui, défendue par plusieurs avocats, notamment Samir Dilou, Islem Hamza ou encore Lazhar Akremi.

Y. N.