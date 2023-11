Ford Everest : Le SUV familial, élégant et confortable

Alpha Ford, représentant de la marque Ford en Tunisie, lance officiellement le nouveau Ford Everest, le SUV conçu pour l’aventure alliant robustesse, puissance et technologie. Et équipé de l’incroyable moteur Diesel Bi-Turbo avec une puissance de 210 ch/Din, un couple de 500 NM et une boîte de vitesse à 10 rapports.

Le lancement du Ford Everest a eu lieu lors d’un cocktail, tenu à l’hôtel The residence, le 13 novembre 2023, suivi de tests drive dans les plages sableuses du «plateau» de Raoued, ayant permis aux journalistes de tester le Ford Everest off-road et de témoigner de ses performances.

Doté de capacités impressionnantes et d’une polyvalence, constamment recherchée, l’Everest nouvelle génération est conçu pour ceux qui sont à l’affût des aventures et qui recherchent des sensations de conduite leur permettant de dépasser leurs limites.

Design atypique et élégant et polyvalence inégalable

Robuste de l’extérieur et accueillant de l’intérieur sans compromis sur la sécurité et le design, le nouveau Ford Everest est un SUV polyvalent qui ne laisse personne indifférent.

Le design original de l’Everest nouvelle génération se distingue par des phares LED, en forme C, encadrant la calandre fournissant plus de lumière dans la zone environnante et des feux arrière placés en hayon donnant une allure plus imposante.

Son design intérieur en noir ébène ou beige praline est tout aussi impressionnant avec le meilleur écran tactile de sa catégorie : le système Sync doté d’un grand écran central de 12 pouces, des espaces de rangements intelligents, un toit ouvrant panoramique et un éclairage d’ambiance pour une conduite sereine.

Le nouveau Ford Everest se distingue aussi par des modes de conduite sélectionnables, une conduite équilibrée tout terrain, une habitabilité de 4914 mm *1923 mm et une capacité du coffre de 259 L à 898 L.

Technologie sans compromis, puissance et performance

La technologie du Ford Everest est encore au rendez-vous pour permettre aux clients de découvrir de nouvelles options et de profiter d’un confort incontestable, avec hayon à ouverture et fermeture électrique, climatisation tri-zone, rétroviseur intérieur électro-chrome, combiné d’instruments numérique couleur… Ainsi qu’une motorisation à la fois puissante et économe en carburant grâce à un motopropulseur haut de gamme permettant une expérience de conduite incomparable. Et une motorisation 2.L bi-turbo dotée d’un motopropulseur haut de gamme couplée à une boite automatique à 10 vitesses délivrant une plus forte réponse à l’accélération à bas régime.

Le système 4*4 est doté des modes de fonctionnement 2H, 4H ou 4L. Dans le sable profond ou la boue, lorsque le mode 4L est sélectionné, le système fournit un engrenage supplémentaire pour une multiplication accrue du couple dans des conditions telles que le sable profond, les pentes raides ou la traction d’objets lourds.

Les deux points d’ancrage avant permettent d’accéder à l’Everest même si un côté est enfoui dans la boue ou le sable et permettent d’utiliser des sangles en équilibre pendant l’extraction.

Prêt à tout affronter, l’Everest dispose d’une capacité exceptionnelle de pataugeage dans l’eau sur l’ensemble de la gamme. Avec une capacité de 800 mm d’eau, l’Everest Next-Gen est prêt pour la saison des pluies et les franchissements délicats.

Une sécurité optimale pour un SUV familial

Ford a fait de la sécurité un enjeu majeur dans la conception du nouveau Ford Everest, obtenant la note de sécurité ANCAP maximale de 5 étoiles.

En plus des fonctionnalités de sécurité classiques, on retrouve des équipements de pointe, telles que l’assistance de maintien de la trajectoire, l’assistance au freinage en marche arrière, le système d’information sur les angles morts…

Le Tout Nouveau SUV est désormais disponible dans le showroom Alpha Ford, sis aux Berges du lac et chez les agences Alpha Ford agréées.