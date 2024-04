Alpha Ford lance en Tunisie le nouveau Ford Ranger

Une ambiance électrique a régné à l’hôtel Four Seasons, à Gammarth, le 26 avril 2024, lors du lancement tant attendu du nouveau modèle Ford Ranger sur le marché tunisien à partir de 165 000 DT.

L’événement a attiré une foule éclectique, allant des clients Ford passionnés aux journalistes automobiles chevronnés, en passant par les influenceurs et autres experts du secteur.

La soirée a débuté par les allocutions de personnalités clés de chez Ford. Jonathan Dos Santos, COE d’Alpha Ford, Marouane Benjemma, président du conseil, et Ghazi Ennouni, responsable marketing et produit, ont tous souligné l’importance de l’événement. Il a été rappelé que le Nouveau Ford Ranger est disponible à partir de 165 000 DT, offrant ainsi une option attrayante pour les conducteurs tunisiens.

La soirée a pris une tournure festive avec une performance musicale, une projection vidéo et des jeux de lumière qui ont animé l’espace, ajoutant une touche de magie et de modernité.

Les invités ont également pu vivre une expérience sensorielle unique grâce à la présence d’un stand Fabbri Lavazza et Redbull. La décoration thématique, inspirée de l’aventure cowboy et du sport mécanique, a transporté les participants dans un univers de passion et d’excitation.

Enfin, pour couronner cette soirée mémorable, il a été annoncé qu’après le lancement, des essais routiers seraient proposés dans tous les agences agréées Alpha Ford, permettant ainsi aux conducteurs de ressentir la puissance et la performance du Nouveau Ranger sur les routes locales.

Ce lancement marque le début d’une nouvelle ère pour Ford en Tunisie, où l’innovation, le style et l’aventure se rencontrent pour créer une expérience de conduite inégalée.

Avec le Nouveau Modèle Ford Ranger, les conducteurs tunisiens peuvent s’attendre à une expérience qui transcende les frontières de l’automobile traditionnelle.

Communiqué.