Tunisie : 95 entreprises pourrait bénéficier d’un diagnostic en industrie 4.0 

Vous êtes une entreprise industrielle et vous souhaitez booster votre compétitivité et atteindre l’excellence opérationnelle ? Vous voulez augmenter votre capacité à innover et tirer parti des nouvelles technologies ? Alors ne ratez pas cette opportunité de bénéficier d’un diagnostic de maturité en industrie 4.0 dans le cadre du projet «Employment4Youth».

Dans le cadre projet «Industrie 4.0 pour favoriser l’emploi des Jeunes en Tunisie et en Côte d’Ivoire», connu aussi sous le nom «Employment4Youth», qui vise à accroître la compétitivité de PME et des groupes industriels, ainsi que la création de l’emploi à travers l’intégration de l’industrie 4.0, un appel à candidature a été lancé pour la sélection de 95 entreprises pour bénéficier d’un diagnostic en Industrie 4.0.

L’objectif visé de cet appel à candidature est de sélectionner 95 entreprises opérant dans les secteurs de la mécanique (aéronautique, automobile, électromécanique), textile, industrie pharmaceutique et agro-alimentaire pour bénéficier de l’appui du projet pour la réalisation d’un diagnostic de maturité en Industrie 4.0 qui devra aboutir à l’élaboration d’un plan d’accompagnement et à l’implémentation de solutions 4.0 permettant d’optimiser leur performance, qualité, flexibilité et leur compétitivité sectorielle.

Critères de sélection et modalités de participation

Les entreprises doivent avoir un minimum de 2 ans d’existence, opérer dans le domaine formel, avoir une situation fiscale et administrative en règle et s’engager à cofinancer la réalisation du plan d’accompagnement.

L’appui du projet Employment4Youth couvre les aspects liés au renforcement des capacités et la participation à l’acquisition d’équipements en Industrie 4.0 et qui pourra atteindre 50% du montant global avec un maximum de 10.000 euros par demandeur.

Le dépôt de candidature se fait en renseignant le formulaire sur ce lien ou en scannant le QR Code.

Le dernier délai de dépôt de dossier est fixé au 13/12/2023 à 20:00 heure tunisienne.

Le projet «Employment4Youth» est mené, en Tunisie, par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, dans le cadre de l’Initiative Nationale «Vers une industrie 4.0 en Tunisie», mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) et financé par le ministère de la Coopération économique et du Développement de la République Fédérale d’Allemagne (BMZ) dans le cadre de l’Initiative Spéciale (IS) sur la formation et la création d’emplois décents, menée par le gouvernement allemand.

L’actualité du projet sur Facebook via la page «Employment4Youth – Unido Project».