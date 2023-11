Enfants de Gaza : La Société tunisienne de pédiatrie dénonce le mutisme sidérant de la communauté internationale

La Société tunisienne de pédiatrie a fermement condamné les crimes de guerre perpétrés par l’occupant sioniste, contre les enfants palestiniens et la population civile à Gaza, et dénonce une violation délibérée du droit international humain.

Dans un communiqué publié ce jeudi 16 novembre 2023, Société tunisienne de pédiatrie a également dénonce «l’indifférence et le mutisme sidérants de la communauté internationale face à ce génocide, aux homicides, aux mutilations, aux souffrances, à la privation d’eau, de nourriture, d’électricité, de médicaments et même d’oxygène pour des nouveau-nés».

La même source a appelé à une intervention d’urgence, des instances humanitaires internationales, pour protéger les droits les plus élémentaires des enfants dans cette guerre atroce.

Notons que les frappes israéliennes menées depuis le 7 octobre à Gaza, ont tué plus de 11.300 personnes, dont plus de 4.700 enfants et plus de 3.000 femmes et ont également fait des milliers de blessés pris en charge dans des hôpitaux en agonie.

Communiqué