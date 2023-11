Aménagement de l’Oued Medjerda financé par le Japon : Pour un développement social et économique

L’ambassadeur du Japon en Tunisie, Takeshi Osuga, s’est félicité de l’état d’avancement du projet d’aménagement de l’Oued Medjerda, financé par le Japon.

Takeshi Osuga qui a effectué, hier, une visite terrain aux chantiers du projet d’aménagement de l’Oued Mejerda et a estimé que le projet est sur le bon chemin : «Ce qui contribuera après son achèvement à un développement social et économique considérable», a-t-il notamment commenté.

Ce projet qui est financé par le Japon d’un montant d’environ 10,4 milliard de Yens japonais (environ 215 millions de dinars tunisiens), en vue d’améliorer la gestion des ressources hydrauliques de l’Oued par le développement d’infrastructures telles que la réhabilitation de la rivière.

Rappelons que ce projet a été lancé en 2021 notamment pour renforcer la capacité de défense contre les inondations et assurer la protection des habitations, des infrastructures et à de l’agriculture, et vise donc à améliorer les conditions de vie locale.