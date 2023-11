La Tunisie hôte d’honneur du salon Artigiano in Fiera à Milan

Plus de 2 550 exposants en provenance de 86 pays, dont la Tunisie, pays d’honneur, participent à la 27e édition du salon Artigiano in Fiera, qui se tiendra du 2 au 10 décembre 2023 à Fieramilano, à Milan, au nord de l’Italie.

Outre l’Italie, une grande partie de l’Europe sera présente, notamment la France, l’Espagne, l’Autriche et le Portugal.

Le pays à l’honneur est la Tunisie, dont l’espace du pavillon 5 accueillera l’inauguration d’Artigiano à la Fiera 2023, le samedi 2 décembre à 12 heures, en présence de représentants du gouvernement italien, de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) et de la Fédération nationale de l’artisanat (Fena).

Artigiano in Fiera développera un projet collaboratif visant à soutenir l’économie locale et à investir dans les personnes.

Depuis l’Afrique, la forte présence du Maroc se confirme avec l’Union des coopératives de Mogador, principalement liée à deux projets sociaux portant sur l’émancipation féminine et l’aide aux femmes avec enfants en situation difficile.

Du côté de l’Asie, on note la présence d’expositions de l’Arabie Saoudite et du Vietnam qui, avec le soutien direct du ministère de l’Agriculture, présente un groupe de jeunes artisans sélectionnés dans le cadre du projet «One Country One Priority Product», un projet quinquennal programme de la FAO pour la promotion de produits agricoles spéciaux avec une qualité et des caractéristiques uniques.

Le retour de la Corée du Sud, des entreprises artisanales venues directement de Chine et la croissance de l’Indonésie sont significatifs.

Du côté des Amériques, parmi les nouveautés, il y a le Panama avec un groupe d’artisans spécialisés dans les accessoires de mode, les textiles, la peinture et la production de café.

Parmi les nouveaux pays, le Rwanda et l’Ouzbékistan.

D’après Ansamed.