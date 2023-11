Les chiffres clés du budget de l’Etat tunisien pour 2024

Le projet de budget de l’Etat pour 2024 est fixé à 77 868 millions de dinars (MDT), soit une hausse de 9,3% (+6 629 MDT) par rapport aux résultats actualisés de 2023.

Les ressources propres au titre du budget de l’Etat 2024 sont estimées à 49 160 MDT, en hausse de 8,4% (+3 800 MDT) par rapport à 2023. Ils représentent 63,1% des ressources de l’État.

Les recettes fiscales devraient générer 44 050 MDT, soit 89,6% des recettes nettes de l’Etat.

Les recettes non fiscales estimées s’élèvent à 4 760 MDT (9,7%) tandis que les dons s’élèvent à 350 MDT (0,7%).

La dette de la Tunisie devrait atteindre 139,9 MDT à fin 2024 contre 127,1 MDT prévus au titre du budget 2023, soit une augmentation de 12 milliards de dinars.

Les dettes de l’Etat représentent 79,81% du PIB à fin 2024 contre 80,20% en 2023 et 79,83% en 2022.

Le budget de l’Etat consacre 3 591 MDT au subventionnement des matières premières, en baisse de 5,6% par rapport à 2023 (3 805 MDT).

Un montant supplémentaire de 2,6 milliards de dinars en subventions aux céréales est prévu dans le cadre du projet de budget, soit plus d’un tiers des subventions aux produits de base (hors carburant et transport). Le projet de budget de l’Etat prévoit 7 086 MDT pour les subventions aux carburants et à l’électricité (+ 56 MDT).