Opportunités et défis de l’énergie solaire en Tunisie

Cet article examinera l’état actuel de l’énergie solaire en Tunisie, évaluera les opportunités qui se présentent et explorera les grands obstacles qui doivent être surmontés pour faciliter la croissance du marché.

La Tunisie, pays d’Afrique du Nord riche en histoire et en culture, se trouve désormais à un carrefour crucial dans sa quête de solutions énergétiques durables.

L’abondance d’ensoleillement du pays et un engagement fort en faveur de la réduction des émissions de carbone ont fermement établi l’énergie solaire comme un pilier de la transition énergétique en cours.

Alors que nous nous apprêtons à entrer dans l’année 2024, le marché tunisien de l’énergie solaire est à l’aube d’une expansion significative, présentant une myriade d’opportunités et de défis.

Libérer le vaste potentiel solaire du pays

La capacité installée du pays a dépassé les 200 MW de capacités solaires photovoltaïques en 2023. Au cours de la dernière décennie, la Tunisie a manifesté un intérêt croissant pour l’exploitation de la puissance de l’énergie solaire. La nation a été témoin du lancement de nombreuses initiatives et projets visant à libérer le vaste potentiel solaire de la Tunisie. Il y a notamment eu une augmentation du déploiement de systèmes solaires distribués et à grande échelle, contribuant à un mix énergétique plus diversifié. Néanmoins, la capacité solaire tunisienne est encore loin d’atteindre son plein potentiel.

Les perspectives de la Tunisie en matière d’énergie solaire reposent sur ses abondantes ressources solaires, avec des niveaux d’irradiation solaire élevés, offrant un environnement idéal pour la production d’énergie solaire.

L’engagement inébranlable du gouvernement en faveur des énergies renouvelables, en particulier solaires, est évident dans la mise en place de politiques, d’incitations et de cadres réglementaires conçus pour stimuler les investissements du secteur privé dans les projets solaires, jetant ainsi les bases d’une croissance substantielle du marché.

Au-delà des avantages environnementaux, la poursuite de l’énergie solaire est intrinsèquement liée à l’objectif de la Tunisie de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles importés, améliorant ainsi la sécurité et la diversification énergétiques tout en atténuant la vulnérabilité aux fluctuations mondiales des prix de l’énergie.

En outre, l’expansion du secteur de l’énergie solaire offre une voie prometteuse pour le développement économique, générant des opportunités d’emploi dans de multiples secteurs, notamment la fabrication, l’installation, la maintenance, ainsi que la recherche et le développement, catalysant à terme la croissance économique et favorisant un effet d’entraînement dans l’ensemble de l’économie tunisienne.

Les défis qui restent à surmonter

Dans la poursuite de l’expansion de l’énergie solaire par la Tunisie, plusieurs défis se profilent. Malgré les incitations gouvernementales, le formidable obstacle que représentent les coûts d’investissement initiaux élevés pour les projets solaires persiste, ce qui nécessite d’obtenir des investissements et des financements pour des projets à grande échelle.

De plus, l’infrastructure du réseau tunisien nécessite une mise à niveau substantielle pour gérer la capacité croissante de l’énergie solaire, il est donc crucial d’assurer une connexion fiable pour les projets solaires.

La simplification des procédures réglementaires, y compris les autorisations et les licences, est essentielle pour accélérer la mise en œuvre des projets et inspirer confiance aux investisseurs, ce qui nécessite l’adoption d’un cadre réglementaire plus souple.

Développer une main-d’œuvre locale qualifiée et favoriser l’expertise dans la technologie solaire est tout aussi impératif pour le succès et la durabilité du projet, exigeant une concentration sur la formation et l’éducation techniques.

À mesure que le secteur solaire se développe, il est primordial de maintenir un équilibre harmonieux entre l’expansion solaire et la préservation de l’environnement, ce qui implique une planification méticuleuse et la mise en œuvre de technologies respectueuses de l’environnement pour atténuer les impacts écologiques négatifs potentiels.

Quelle voie à suivre ?

Le marché de l’énergie solaire en Tunisie présente d’importantes opportunités de croissance et de développement. Cependant, il est tout aussi essentiel de relever les défis associés pour garantir une expansion durable.

Pour libérer tout le potentiel de l’énergie solaire en 2024 et au-delà, la Tunisie doit persister dans son engagement en faveur des énergies renouvelables, attirer les investissements nationaux et étrangers et investir dans le développement d’une main-d’œuvre qualifiée. L’expansion du marché aidera non seulement la Tunisie à répondre à sa demande énergétique, mais contribuera également à un avenir plus vert et plus durable.

Avec une planification stratégique et des efforts continus, la Tunisie a le potentiel de se positionner comme un leader régional dans le domaine de l’énergie solaire. Le chemin à parcourir est peut-être difficile, mais la promesse d’un avenir énergétique plus brillant et plus propre en vaut la peine.

Alors que la Tunisie se situe au carrefour de la tradition et de la transformation, le choix d’adopter des solutions énergétiques durables ouvre la voie à un avenir plus brillant, plus vert et plus prospère.

Traduit de l’anglais.

Source : Solar Quarter.