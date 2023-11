A Zarzis, les demandeurs d’asile trouvent peu de soutien

Malgré la rhétorique xénophobe du gouvernement, la montée de la violence à l’encontre des migrants et une tendance dangereuse aux déportations et aux expulsions, de nombreux Africains fuyant les conflits et la pauvreté considèrent la Tunisie comme une meilleure alternative à son voisin oriental, la Libye. «Je pensais que la Tunisie serait plus sûre; le pire serait moins grave que ce que j’ai vécu en Libye», dit l’un de ces migrants.

Par Alessandra Bajec *

A Zarzis, dans le sud de la Tunisie, les attentes des migrants d’un répit du cycle de violence et d’exploitation en Libye se heurtent à la réalité d’un pays où les attitudes envers les migrants et les demandeurs d’asile sont devenues de plus en plus hostiles.

The New Humanitarian s’est entretenu avec des dizaines de nouveaux arrivants qui ont déclaré que le peu d’aide qui existe provient de volontaires locaux qui luttent pour combler le vide laissé par l’inaction du gouvernement et des organisations humanitaires internationales.

«Je suis venu en Tunisie pour trouver la sécurité. Au moins, il y a la paix ici, et je peux essayer d’atteindre l’Europe un jour pour y construire une nouvelle vie», a déclaré le mois dernier Abdallah Abdallah, un Soudanais de 22 ans, à Zarzis. Il ajoute : «Avant de venir, j’ai entendu dire que les organisations d’aide internationale en Tunisie travaillaient pour aider. Mais me voilà dans la rue, sans abri, sans nourriture et sans hygiène.»

Des espoirs brisés

Cette année, plus de 90 000 personnes sont arrivées en Italie après avoir traversé la mer Méditerranée depuis la Tunisie, contre environ 44 000 depuis la Libye, principal point de départ en Afrique du Nord au cours de la dernière décennie. L’accord conclu en juillet entre la Tunisie et l’Union européenne (UE) visant à freiner l’immigration n’a eu que peu d’impact perceptible sur le nombre de départs.

Au moins 2 186 personnes sont mortes ou ont disparu cette année en tentant la traversée vers l’Italie depuis la Tunisie et la Libye – connue sous le nom de route de la Méditerranée centrale. C’est déjà 50% de plus que le chiffre annuel de 2022.

Les ressortissants de Guinée, de Côte d’Ivoire, de Tunisie et d’Égypte constituent les principales nationalités empruntant la route. Mais la guerre civile au Soudan, qui a débuté en avril, affecte également la démographie, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR.

Plus de 1,1 million de personnes ont quitté le Soudan en quête de sécurité depuis avril. L’écrasante majorité est partie vers les pays voisins, notamment le Tchad et l’Égypte, qui accueillent respectivement environ 440 000 et 330 000 personnes. Le nombre de Soudanais se dirigeant vers l’Europe via l’Afrique du Nord est beaucoup plus faible, mais il est en augmentation : environ 1 300 ont atteint l’Italie depuis la Tunisie en août, soit plus que le total pour l’ensemble de janvier à juin, et le nombre de Soudanais traversant la Libye vers la Tunisie a également augmenté, selon le HCR.

Certains Soudanais entrant en Tunisie ont été contraints de fuir les récents combats au Soudan, tandis que d’autres, comme Abdallah, ont déjà passé des années à chercher la stabilité dans différents pays après avoir été déplacés par des conflits antérieurs – en particulier dans la région occidentale du Darfour, au Soudan.

Après être entrés en Tunisie depuis la Libye, de nombreux demandeurs d’asile et migrants viennent à Zarzis dans l’espoir de pouvoir s’enregistrer auprès du HCR, qui dispose d’un bureau dans la ville. Mais à leur arrivée, ces espoirs de protection et d’assistance sont brisés par les longs délais d’enregistrement et le manque de soutien : des dizaines de demandeurs d’asile et de migrants interrogés par The New Humanitarian ont exprimé leur étonnement de devoir se débrouiller seuls, avec seulement l’aide assurée par des bénévoles locaux.

Abdallah, par exemple, était arrivé en Tunisie en août après avoir passé trois ans et demi en Libye, période pendant laquelle il dit avoir été soumis aux travaux forcés et s’être retrouvé jeté dans des centres de détention à trois reprises. Il pensait que sa situation serait très différente, ou peut-être plus sûre à Zarzis, mais ce ne fut pas le cas. «Sans argent, où vais-je rester ? Qu’est-ce que je vais manger ?», s’est-il a demandé.

«Constatez vous-même comment nous vivons!»

La Tunisie ne dispose pas d’une loi nationale sur l’asile ni d’un système d’asile. Le gouvernement tunisien autorise le HCR à enregistrer et à délivrer une carte d’identité aux demandeurs d’asile et aux réfugiés dans le pays. Mais en raison de l’absence de législation nationale, la carte ne fait pas grand-chose pour donner aux personnes un statut légal en Tunisie ou leur permettre de travailler et d’accéder aux services.

Début 2022, le HCR a fermé plusieurs refuges qu’il gérait dans le sud de la Tunisie, expulsant les réfugiés et demandeurs d’asile qui y séjournaient et leur supprimant l’aide financière qu’ils recevaient. Invité à s’expliquer, le bureau principal du HCR en Tunisie, dans la capitale Tunis, a déclaré dans un courrier électronique à The New Humanitarian que – en raison de contraintes financières – l’agence avait décidé de «fournir uniquement des logements temporaires aux réfugiés et aux demandeurs d’asile présentant des risques accrus».

Photos Alexandra Bajec.

Après l’expulsion, en février 2022, des réfugiés et demandeurs d’asile soudanais, érythréens, somaliens et éthiopiens ont organisé un sit-in devant le bureau du HCR à Zarzis. Mais près de deux ans plus tard, le HCR ne leur fournit toujours pas de logement, de nourriture ou de soutien médical, selon plusieurs demandeurs d’asile interrogés par The New Humanitarian. Aucune autre ONG n’est intervenue pour combler les lacunes à Zarzis, ont-ils ajouté.

Le bureau du HCR à Tunis a insisté sur le fait qu’il faisait ce qu’il pouvait. «[L’ agence] a intensifié la fourniture de bons d’alimentation aux demandeurs d’asile nouvellement préenregistrés, en assurant un triage sanitaire d’urgence, ainsi que des soins médicaux d’urgence», indique-t-il.

Mais début octobre, il y avait peu de signes d’aide et de soutien apportés par d’autres, sauf un nombre limité de bénévoles locaux.

À environ deux kilomètres au sud de Zarzis, le long de l’autoroute menant à la frontière libyenne, The New Humanitarian a rencontré environ 15 à 20 demandeurs d’asile et migrants – pour la plupart originaires du Soudan, dont Abdallah – accroupis dans un immeuble de deux étages complètement vide. C’étaient tous des jeunes hommes, certains étaient assis sur des nattes de paille tandis que d’autres dormaient sur quelques matelas récupérés.

Jowcket Amum, 21 ans, a déclaré qu’il résidait dans le bâtiment depuis plus de trois mois après être entré en Tunisie depuis la Libye. Originaire du Soudan du Sud, Amum vivait au Soudan lorsque la guerre civile a éclaté au début de cette année et a quitté le pays vers le mois de mai. Il s’est rendu en Libye avant de venir à Zarzis, où il espérait pouvoir s’enregistrer comme réfugié. «Je suis venu ici pour récupérer les papiers, mais j’attends toujours, a-t-il déclaré, ajoutant qu’«aucun membre du HCR n’est venu nous voir.»

Interrogé sur la manière dont ils traitent les demandes de statut de réfugié et s’ils pouvaient accélérer le processus, le HCR a répondu qu’il «intensifiait les activités de protection pour réduire, dans la mesure du possible, la période d’attente pour l’enregistrement en tant que demandeur d’asile».

Les conditions de vie dans le squat étaient désespérées : les demandeurs d’asile et les migrants dormaient par terre à l’extérieur du bâtiment; ils n’avaient pas assez d’argent pour subvenir aux besoins de base; il n’y avait ni toilettes ni installations sanitaires et les déchets s’entassent à proximité. «Vous pouvez constater par vous-même comment nous vivons», a déclaré Amum.

Un mois plus tôt, le groupe avait été contraint de quitter l’extérieur d’un autre bâtiment par le propriétaire, qui les avait chassés avec des jets d’eau.

A quelques mètres de là, au bord de l’autoroute, Elies Abdallah, 24 ans, était assis sur le trottoir avec une béquille à côté de la jambe gauche. Abdallah a déclaré qu’il vivait avec sa famille dans un camp pour personnes déplacées au Darfour depuis l’âge de quatre ans et qu’il était persécuté par les autorités soudanaises en raison de ses convictions politiques. Après avoir quitté le Soudan, il a déclaré que des milices l’avaient forcé à travailler sans salaire dans des mines d’or du sud de la Libye pendant six mois avant de s’échapper et de se rendre à Tripoli, la capitale, où il a passé sept mois dans un centre de détention.

Après avoir réussi à sortir de détention, il lui a fallu trois tentatives pour traverser irrégulièrement la frontière tunisienne. Lors de ses deux premières, il a déclaré avoir été repoussé vers la Libye par les forces de sécurité tunisiennes. Lors de son troisième, il a réussi mais est tombé et s’est gravement blessé au genou. «Je pensais que la Tunisie serait plus sûre; le pire serait moins grave que ce que j’ai vécu en Libye», a-t-il déclaré.

La Tunisie est plus sûre, a-t-il poursuivi, mais il se dit frustré par l’absence de soutien du HCR et d’autres ONG internationales. «Je n’ai reçu d’assistance médicale d’aucune organisation; seuls les locaux faisant preuve de bonne volonté m’ont aidé», a ajouté Abdallah.

‘Ce n’est jamais assez’

Alors que The New Humanitarian visitait le squat de Zarzis, deux volontaires tunisiens sont arrivés, apportant de la nourriture. Les demandeurs d’asile et les migrants se sont rapidement rassemblés autour d’une grande assiette commune de couscous à manger au bord de la route.

Plus tard, au même endroit, The New Humanitarian a rencontré Fethi Rawoine, 51 ans, un autre militant local qui fait partie d’un groupe d’environ 50 bénévoles qui apportent leur soutien aux demandeurs d’asile et aux migrants. Il existe plusieurs autres groupes similaires à Zarzis. «Ils pensent qu’ils trouveront ici une meilleure situation en termes de sécurité et d’Etat de droit», a déclaré Rawoine à propos des demandeurs d’asile et des migrants à Zarzis.

Rawoine et les autres volontaires organisent régulièrement des distributions de nourriture dans les quartiers de la ville et de sa périphérie où les demandeurs d’asile et les migrants ont tendance à séjourner. «Nous servons des repas pour 100 personnes en moyenne. Mais cela ne suffit jamais, car nous le faisons de manière entièrement volontaire», a-t-il déclaré, ajoutant : «Nous comptons sur notre réseau chaque fois que quelqu’un a besoin de consulter un médecin, d’obtenir des médicaments ou d’obtenir une autre aide.»

Un autre volontaire, Sadok Smaali, 57 ans, a expliqué comment les Soudanais et autres demandeurs d’asile et migrants considèrent la Tunisie comme un pays sûr par lequel transiter depuis la Libye avant de tenter le périlleux voyage maritime vers l’Europe. «Cela fonctionne grâce au bouche à oreille. Ils communiquent avec d’autres migrants, entendent que Zarzis est un endroit calme, et viennent ensuite», a noté Smaali.

«Si vous trouvez où logent ces gens, c’est la misère. J’en ai même vu dormir à côté de tas d’ordures devant le bureau du HCR», a poursuivi Smaali, ajoutant: «Nous achetons et apportons des produits d’épicerie au restaurant et, une fois les aliments cuits, nous les leur apportons.»

Rawoine a déclaré que lui et d’autres militants locaux à Zarzis ont récemment demandé à tenir une réunion avec les autorités locales, le HCR, le Croissant-Rouge tunisien et d’autres organisations humanitaires pour tenter de remédier aux conditions désastreuses, mais n’ont pas encore reçu de réponse.

De l’autre côté de l’autoroute par rapport au squat, un autre groupe de demandeurs d’asile et de migrants se tenait devant un petit stade de football. Quelques matelas et tapis étaient disposés au sol, ainsi que plusieurs grandes bouteilles d’eau, et des vêtements séchaient sur une clôture. Le groupe a déclaré qu’ils étaient assis dans un bâtiment universitaire à proximité, mais qu’ils ont dû trouver un autre endroit où loger à la reprise des cours.

Pendant qu’ils parlaient, deux employés du HCR sont arrivés dans une voiture. Les demandeurs d’asile et les migrants ont été surpris. Ils ont dit que c’était la première fois qu’un membre de l’agence venait les voir.

Traduit de l’anglais.

Source : ‘‘The New Humanitarian’’.

* Journaliste indépendant spécialisé sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.