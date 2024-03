Mobilité : 23 jeunes tunisiens en stage dans des entreprises à Milan

Dans le cadre du projet Mentor2, financé par l’Union européenne, un atelier s’est tenu à Tunis visant à créer une task force consultative pour la formation de 23 jeunes tunisiens ayant déjà participé à des stages dans les secteurs du marketing, de l’informatique et de la mécanique dans des entreprises à Milan, rapporte l’agence italienne Ansa.

Mentor2 vise à améliorer et à rendre plus durable le modèle de mobilité circulaire et de migration des jeunes entre l’Italie, le Maroc et la Tunisie pour des raisons d’études et de travail.

Dans le même temps, il entend également changer la perception générale de la migration, souvent perçue en Europe comme une menace, pour en faire une opportunité de développement et de croissance multilatérale entre les territoires concernés.

En Italie, les Communes de Milan et Turin participent, au Maroc la Région de Beni Mellal-Khenifra et la Commune de Tanger, en Tunisie les Communes de Tunis et Sfax.

Le projet vise à activer 50 stages de formation pour des jeunes du Maroc et de Tunisie, dans des entreprises nationales et multinationales à Milan et Turin, afin que les stagiaires aient la possibilité d’acquérir des compétences supplémentaires à utiliser dans leurs territoires d’origine.

L’atelier de Tunis a été organisé pour inviter toutes les parties intéressées, la municipalité et le gouvernorat de Tunis, les représentants de la partie européenne et la ville de Milan, l’Office des Tunisiens à l’étranger et le ministère des Affaires sociales, à discuter des solutions pour réduire l’immigration clandestine et aider jeunes par rapport à la migration régulière après leur avoir dispensé une formation.

