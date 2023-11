Affaire de Complot : Mandat de dépôt contre Mehrez Zouari ancien DG des services spéciaux

Le juge d’instruction près le Pôle judiciaire antiterroriste a émis, ce mardi 21 novembre 2023, un mandat de dépôt contre Mehrez Zouari, ancien directeur général des services spéciaux au ministère de l’Intérieur.

C’est ce qu’a annoncé la porte-parole du Pôle judiciaire antiterroriste Hanen Gaddes dans une déclaration à l’agence Tap, en rappelant que Mehrez Zouari est poursuivi dans la même affaire de Complot pour laquelle la justice a émis en février des mandats de dépôt contre plusieurs dirigeants politiques à l’instar du chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi ou encore Issam Chebbi (SG du parti Al-Jomhouri) et Ghazi Chaouachi (ancien député Attayar)

Rappelons que Mehrez Zouari avait été arrêté en 2022 dans le cadre de l’enquête sur l’affaire des réseaux d’envoi de Tunisiens vers les zones de conflit, avant d’être relâché quelques mois après.

Il est également pointé du doigt par le Comité de défense des deux martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi (assassinés en 2013) et accusé notamment d’être au cœur de l’appareil sécuritaire parallèle et a été entendu à ce propos en 2014 mais sans suite.

