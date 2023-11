Tunisie : Depuis la prison, Abir Moussi alerte sur son état de santé

«J’alerte l’opinion publique sur la dégradation de mon état de santé… Je suis malade au point de ne plus pouvoir marcher et m’asseoir normalement», lit-on dans une lettre écrite par Abir Moussi avocate et présidente du Parti destourien libre (PDL), en détention depuis le 3 octobre dernier.

Diffusée lundi 20 novembre 2023 par le PDL, la lettre de Abir Moussi est adressée à l’opinion publique afin d’alerter sur son état de santé. Elle affirme en effet souffrir de douleurs à la tête, au cou, à la jambe, aux épaules et dans le bas du dos, ajoutant que les seuls traitements qui lui ont été donnés en prison, sont des antidouleurs et estime que cela ne suffit pas pour la soulager.

Dans une lettre, Abir Moussi qui considère avoir été kidnappée et être détenue de manière arbitraire, ajoute que l’équipe médicale lui a proposé des antalgiques de niveau II mais qu’elle a refusé ce traitement craignant des séquelles neurologiques, a-t-elle écrit.

La présidente du PDL a de ce fait réclamé un rapport médical complet sur son état de santé ainsi que la liste des médicaments qui lui ont administrés et le certificat médical quia été délivré par l’hôpital Charles Nicolle à l’administration de la prison, ainsi que les enregistrements vidéo des caméras de surveillance au sein du centre où elle est incarcérée prouvant son incapacité à marcher et à s’asseoir normalement, lit-on encore dans la lettre.

Abir Moussi a également appelé le bâtonnier à lui rendre visite, à charger une délégation pour constater son état de santé, à suivre l’affaire et à préserver son droit à la santé, sa dignité et sa sécurité, tout en tenant le président Kaïs Saïed politiquement, juridiquement et éthiquement responsable des tortures et des atteintes dont elle est victime.

Y. N.