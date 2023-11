Tunisie Telecom poursuit sa tournée Ichmini au Kef et à Gabès

Après deux tournées réussies, le 17 novembre 2023, au marché de Tebourba (Manouba), et le 20 novembre au marché de Ksar Lemsa (Kairouan), Tunisie Telecom continue le périple de la caravane Ichmilni, son programme d’inclusion numérique, et se rendra, demain, 22 novembre, au marché de Kalaat Senan (El-Kef) et le 24 novembre au marché d’El-Hamma (Gabès).

Lancé en 2022, le programme Ichmilni a pour objectif premier l’inclusion numérique de tous les citoyens tunisiens. Pour pallier à un illettrisme électronique touchant plus de 20% de la population. Et réduire la fracture numérique existant dans certaines régions majoritairement rurales, sans couverture en réseau mobile.

Ichmilni comprend un ensemble de politiques et d’actions de proximité menant à la création d’une société de l’information inclusive.

L’objectif de la tournée actuelle de ce programme est de familiariser les publics des zones blanches nouvellement connectées aux outils du numérique, que ce soit au travers de smartphones, de tablettes, ou d’ordinateurs afin qu’ils puissent pleinement profiter des opportunités que leur offre la connectivité.

C’est ce que Tunisie Telecom a fait à travers son programme Ichmilni qui a permis le raccordement de 94 zones dites blanches parce qu’elles n’étaient pas, jusqu’à récemment, raccordées au réseau internet parce que situées dans des zones enclavées, lointaines et à faible densité de population.

Ichmilni œuvre également à l’accompagnement des populations pour les mettre à niveau sur le plan de l’usage et de la maîtrise de l’outil numérique. Car la couverture par l’infrastructure ne garantit pas, à elle seule, l’inclusion numérique espérée.

Les habitants des régions ciblées par le programme reçoivent la formation adéquate pour pratiquer au quotidien les outils que le digital leur offre. Ils sont accompagnés dans leur effort de mise à niveau progressive que ce soit dans l’utilisation d’un smartphone ou d’une tablette ou le recours aux potentialités qu’offre le numérique pour le développement de leur activité artisanale ou commerciale.

I. B. (d’après communiqué).