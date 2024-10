Hôpital de Médenine : Querelle sur la parenté d’un bébé mort

Un groupe de citoyens de Sidi Makhlouf ont fermé, dimanche 13 octobre 2024, l’autoroute reliant Medenine à Gabès au niveau d’El-Hamma au prétexte que l’hôpital de Médenine leur a remis le corps d’un bébé qui n’est pas le leur, tout en exigeant des tests ADN pour déterminer la parenté du bébé décédé.

Les unités de la garde nationale ont dû réorienter le trafic automobile vers les routes secondaires en attendant le dégagement et la réouverture de l’autoroute bloquée.

Selon Diwan FM, le ministère public auprès du tribunal de première instance de Médenine a autorisé l’ouverture d’une instruction judiciaire après qu’un citoyen originaire de la délégation de Sidi Makhlouf ait refusé de réceptionner le corps d’un bébé qui lui a été remis par l’hôpital de Médenine prétendant qu’il n’est pas le sien et ajoutant que son épouse avait donné naissance à une fille et non à un garçon, alors que le bébé mort est de sexe masculin.

Selon Fathi Baccouche, procureur de la république auprès dudit tribunal, cité par Diwan FM, la justice a autorisé le prélèvement d’échantillons ADN des deux époux pour effectuer l’analyse exigée. En attendant les résultats, la direction de l’hôpital de Médenine a ouvert une enquête administrative interne pour clarifier cette affaire et vérifier les allégations de la partie plaignante.

I. B.