A un mois et demi de la CAN 2024, la Tunisie se cherche encore

La victoire en déplacement de l’équipe de Tunisie de football face au Malawi 0-1, lors du match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Afrique de la Fifa (groupe H), disputé mardi 21 novembre 2023, à Lilongwe, est bonne à prendre. Mais…

Le but inscrit par Youssef Msakni sur penalty à la 86e minute permet certes à la Tunisie de conserver sa première place du groupe H avec 6 points pour 2 victoires consécutives (la première vendredi dernier à Tunis face au Sao Tomé et Principe, 4-0), mais le jeu produit par les Aigles de Carthage tout au long du match était si brouillon, si décousu, sans ligne directrice claire et sans véritable engagement que des questions se posent sur la gestion technique et humaine du groupe.

Les absences, qu’elles soient justifiées ou pas, ne sauraient expliquer le match ennuyeux et sans relief produit par des Tunisiens qui avaient du plomb dans les jambes et étaient souvent dépassés par leurs adversaires qui eurent le plus d’occasions nettes pour scorer, n’eut été les sauvetages miraculeux de Béchir Ben Saïd, intraitable dans les bois.

La copie montrée hier mérite de sérieuses révisions et Jalel Kadri, dont on se demande s’il maîtrise vraiment tout dans son groupe, a perdu beaucoup de temps. Et celui qui lui reste avant la Coupe d’Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire est très limité, les joueurs devant revenir dans leurs équipes respectives et ne seront rassemblés de nouveau qu’à la veille de la compétition continentale.

I. B.