Canoë : Ghailen Khatteli représentera la Tunisie aux JO Paris-2024

Le Tunisien Ghailen Khatteli a assuré sa qualification pour les Jeux Olympiques de Paris-2024, après avoir remporté, vendredi 24 janvier 2023, la médaille d’or de l’épreuve de canoë (C1 1000 m) des championnats d’Afrique de canoë-kayak, organisés à Jabi Lake de Abuja, au Nigeria.

La sélection tunisienne avait par ailleurs remporté, lors de la première journée, quatre médailles (2 argents et 2 bronze).

Les deux médailles d’argent ont été décrochées par les paire Ghailen et Adlene Khatteli (canoë 500 m double) et Mohamed Ali Mrabet et Slaheddine Maknine (kayak 500 m double) tandis que le bronze est revenu à la paire Ranim Kamerji-Sabiha Ben Othman au Kayak 500 m double et à Sabiha Ben Othman au kayak 500 m individuel.

Pourtant les choses ne se sont pas bien présentées au départ pour nos athlètes, ce dont témoigne ce commentaire posté par Ghailen Khatteli sur sa page Facebook la veille de la course : «Nous sommes venus de loin pour rivaliser ici au Nigeria pour les qualifications olympiques (…) Nous sommes un jour avant les courses et il n’y a pas de bateaux, pas de lignes normales, ce n’est pas droit et complètement non professionnel, les lignes 1, 3 et 5 sont pleines de déchets et de plantes. C’est un grand manque de respect envers toutes les nations et tous les athlètes qui participent ici. Je ne sais pas comment nous allons faire parce qu’il n’y a personne avec qui parler ou communiquer. Ce n’est pas pour ça que je m’entraîne tous les jours…»

Visiblement les choses sont ensuite rentrées dans l’ordre, comme souvent en Afrique, tout est laissé à la dernière minute.

I. B.