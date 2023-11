Ameni Mansouri Ceo de Dabchy.com, lauréate des CJD Business Awards 2023

La cérémonie de remise des prix du Meilleur jeune dirigeant de l’année s’est déroulée dans la soirée du 24 novembre 2023 dans le cadre de la 14e édition des CJD Business Awards 2023.

Ce concours, organisé depuis 2008 par Centre des jeunes dirigeants (CJD Tunisie) et la Konrad-Adenauer-Stiftung, vise à célébrer l’excellence et à mettre en lumière les entrepreneurs, les managers et les jeunes dirigeants ayant démontré du leadership, de l’innovation et de la créativité dans le développement de leurs entreprises, dans divers secteurs d’activités.

Dans le cadre de cette 14e édition, un jury composé de 10 membres issus de divers secteurs a évalué plusieurs candidatures et retenu trois finalistes pour la délibération finale.

Le Prix du Meilleur Jeune Dirigeant 2023 a été décerné à Ameni Mansouri Ceo de Dabchy.com, qui est un concept de vide-dressing sur Internet, le premier du genre en Tunisie et qui emploie déjà 25 personnes. Cette startup a également été récompensée pour son expansion à l’international déjà entamée notamment en Egypte.

Les deux autres finalistes étaient Mohamed Salah Mbarek (Tawa Digital Talents) et Olfa Kilani (Kyto-Prod).

Pour assurer la réussite de l’événement, le CJD a bénéficié, lors de cette édition, du soutien de plusieurs partenaires parmi lesquels figurent Tunisie Télécom, Carte Assurances, Nety, Ms Solutions, FM Building, Groupe Utic, Skywork industries, Sodexo et Guerlain.

Les membres du jury de la 14e édition des CJD Business Awards étaient Slim Ben Ammar (président, CEO Pluxee Tunisia & Morocco, ex Sodexo); Khelil Chaibi, (chef d’entreprise, Groupe Utic), Khaoula Boussama (présidente & Ceo Enactus Tunisia), Aymen Mtimet (Partner Deloitte Afrique); Maya Jerbi (présidente de la Fondation Orange Tunisie); Tarek Chabir (corporate communication manager à Kromberg & Schubert Tunisia); Mayssa Mrabet, director of the community AfriLabs); Zied Guiga (Fondateur de Wallys); Sahar Mechri (directrice exécutive magazine Managers); Mohamed Krid (chargé communication au bureau national du CJD).

Le CJD Tunisie est mouvement patronal né en 1998, fruit d’une collaboration entre l’Utica et le CJD France. Il regroupe, dans un cadre global et non sectoriel, les jeunes dirigeants tunisiens de moins de 45 ans.

D’après communiqué.