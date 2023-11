Trois étudiants palestiniens victimes d’un crime haineux aux Etats-Unis  

Le cas de l’enfant palestinien de 6 ans, Wadea Al Fayoume, poignardé 26 fois dans un crime haineux, par le propriétaire du logement que sa famille loue, Joseph Czuba, 71 ans, il y a six semaines, dans le canton de Plainfield, dans l’Illinois, aux Etats-Unis, n’est malheureusement pas un cas isolé.

Samedi 25 novembre 2023, trois étudiants de 20 ans d’origine palestinienne , Hisham Awartani, Tahseen Ali et Kenan Abdulhamid, ont essuyé les tirs d’un homme blanc. Ils étaient sur le chemin d’un dîner de famille pour célébrer Thanksgiving, à Burlington, ville située dans le nord-ouest du Vermont, États-Unis. Leur crime : ils portaient le keffiyeh palestinien. Ils ont été gravement blessés.

Hisham Awartani est étudiant à l’Université Brown, Kinnan Abdalhamid est étudiant au Haverford College et Tahseen Ahmed est étudiant au Trinity College. Ils se trouvaient dans Prospect Street lorsqu’un homme blanc armé les a affrontés et, sans parler, aurait tiré au moins quatre balles vers 18h30, rapporte CBS News, citant la police locale.

Deux des victimes ont été touchées au torse tandis que le troisième homme a reçu une balle dans les membres inférieurs, a indiqué la police. Deux des victimes se trouvaient dans un état que la police a qualifié de stable. La troisième victime «a subi des blessures beaucoup plus graves».

La police a encore précisé que deux des victimes étaient des citoyens américains et une était un résident légal.

Le bureau du procureur américain du Vermont a déclaré dimanche soir qu’il enquêtait sur «l’identité du tireur et ses motivations» afin de déterminer si un crime fédéral avait été commis. «Nous reconnaissons la souffrance et le chagrin que vivent les trois hommes blessés, leurs familles et leurs communautés», a déclaré Nikolas P. Kerest, procureur américain du Vermont, dans un communiqué. Le bureau extérieur du FBI à Albany a déclaré dimanche soir qu’il enquêtait également sur la fusillade.

«En ce moment chargé, personne ne peut regarder cet incident sans soupçonner qu’il pourrait s’agir d’un crime motivé par la haine», a déclaré le chef de la police de Burlington, Jon Murad en exhortant le public à éviter de tirer des conclusions hâtives «basées sur des déclarations de parties non impliquées qui en savent encore moins».

Quoi qu’il en soit, il est évident que les crimes de haine contre les Palestiniens se multiplient aux Etats-Unis. Et la haine raciale les poursuit, ainsi que les Arabes et les Musulmans, sur fond de génocide perpétré par l’Etat d’Israël contre les Palestiniens à Gaza.

