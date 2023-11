Dans le monde des jeunes armés en colère de Cisjordanie

Une nouvelle génération de jeunes militants palestiniens de Cisjordanie parle de ses convictions et de ce qui les pousse à se battre. (Illustration : Des personnes assistent aux funérailles de cinq combattants palestiniens tués dans le camp de Balata à Naplouse par une frappe aérienne israélienne. Ph. James Oatway/Reuters.)

Par Jason Burke à Naplouse et Sufian Taha à Jénine

Le monde de Mohammed Al-Musseimi n’était pas très vaste. Le jeune de 15 ans vivait avec sa tante et sa grand-mère dans une maison sombre presque sans fenêtres dans la ville de Naplouse, en Cisjordanie occupée.

Depuis qu’il a quitté l’école il y a un an, il passait ses journées avec son frère aîné et d’autres adolescents dans le camp de réfugiés de Balata. Certains jours, ils jouaient au football ou nageaient. D’autres jours, ils joueraient à PUBG sur leur téléphone, un jeu de combat en ligne qui oppose les joueurs les uns aux autres.

C’était le moment où Musseimi était le plus proche d’un combat, a déclaré sa famille, même s’il avait longtemps été exposé au conflit. Presque tous les murs le long de l’allée défoncée et jonchée d’ordures qui traverse le centre du camp de Balata sont recouverts d’images de jeunes hommes tués ces dernières années lors d’affrontements avec les forces de sécurité israéliennes. Arrachez-en un et il y en a trois autres en dessous. Depuis des années, le camp de Balata est un bastion de l’activisme militant et la cible des forces de sécurité israéliennes.

La Brigade des martyrs d’Al-Aqsa

Musseimi a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne contre le bureau du Fatah, le parti politique palestinien au pouvoir et ancienne faction armée, à quelques mètres de son domicile le 18 novembre à 2 heures du matin. Il fait ainsi partie des plus de 200 Palestiniens, dont 52 enfants, tués par les forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie depuis les attaques du Hamas du 7 octobre qui ont tué environ 1 200 personnes, principalement des civils, dans leurs maisons ou lors d’un festival de musique.

Bien que sa famille affirme que Musseimi passait juste devant le bureau du Fatah dans le camp de Balata lorsque le missile a frappé, de nombreuses preuves indiquent qu’il était impliqué dans la Brigade des martyrs d’Al-Aqsa, une faction armée militante qui n’a désormais que des liens ténus avec le Fatah.

Les responsables israéliens affirment que la frappe aérienne de ce matin-là a anéanti une «cellule terroriste» dirigée par un commandant local de 40 ans ayant une longue histoire de violence contre les civils israéliens, qui avait recruté quatre jeunes, dont Musseimi. Dans un communiqué, la Brigade des Martyrs d’Al-Aqsa a revendiqué tous les cinq comme martyrs. Ces jeunes militants de Cisjordanie sont très différents de leurs aînés, affirment les analystes et les responsables. Ils sont également différents de ceux du Hamas à Gaza, où l’organisation extrémiste a construit une armée insurrectionnelle semi-conventionnelle dotée d’une chaîne de commandement claire. (…).

The Observer s’est entretenu avec 10 militants armés à Naplouse et dans la ville de Jénine au début du mois. Les entretiens ont été brefs mais suffisants pour donner un aperçu de la nouvelle vague d’activisme violent au sein de la population palestinienne dans les territoires occupés.

Les jeunes de Cisjordanie prennent les armes

Musseimi venait d’une famille religieusement pratiquante, mais pas exceptionnellement. Certains des combattants interrogés portaient des miniatures du Coran dans des pochettes accrochées aux sangles de leurs armes.

Presque tous ont évoqué la libération d’Al-Aqsa, la mosquée de Jérusalem qui est le troisième lieu saint de l’islam, comme objectif ultime. Lorsqu’on lui a demandé s’il combattait pour la Palestine ou pour l’islam, un jeune combattant de Jénine a répondu que les deux étaient identiques. Un autre a déclaré qu’il aimait réciter des «nachids» (chants religieux).

Mais plusieurs ont déclaré préférer les «chansons révolutionnaires», beaucoup fument des cigarettes et suivent presque tous avec avidité les grandes équipes de football. Plusieurs arboraient de grands tatouages.

Toutes les personnes interrogées ont déclaré que les croyants de la branche minoritaire chiite étaient de «bons musulmans», contrairement à l’État islamique, qui les considérait comme des hérétiques qu’il fallait combattre et tuer. Tous se considéraient comme des «résistants».

H.A. Hellyer, expert en extrémisme au Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré que l’idéologie a joué un rôle limité dans la décision des jeunes hommes de Cisjordanie de prendre les armes. «Leur identité religieuse est simplement celle de la jeunesse palestinienne de Cisjordanie. Il y a peu de choses qui les distinguent idéologiquement de tous les autres», a déclaré Hellyer. Et d’ajouter : «Peut-être que cela change, mais maintenant tout dépend des circonstances dans lesquelles ils se trouvent et du fait qu’ils se considèrent comme défendant leurs maisons contre une occupation dont personne ne semble vouloir les protéger».

Michael Milstein, ancien officier du renseignement militaire israélien et expert des affaires palestiniennes à l’Université de Tel Aviv, a déclaré que cette génération de militants avait grandi dans une situation très compliquée et chaotique. «Il n’y a pas d’idéologie vraiment profonde. Bien entendu, je ne dis pas que le terrorisme ou la violence sont uniquement dus à des problèmes sociaux. Il y a beaucoup d’incitations à la haine, mais elles reflètent des problèmes bien plus profonds dans la scène palestinienne», a-t-il déclaré.

Ils recherchent la victoire ou le martyre

Dans la maison de Musseimi, la plus grande pièce était dominée par deux grandes affiches représentant deux oncles, que les membres de la famille ont décrits comme des «martyrs» de la «lutte armée contre l’occupation». Rhétoriquement du moins, l’idée de mourir pour la cause revêt une grande importance. Hamed, un combattant de 19 ans à Jénine, a déclaré qu’il recherchait la victoire ou le martyre, mais que les deux étaient «aussi belles l’une que l’autre».

Beaucoup d’autres ont exprimé des sentiments similaires. Mais tous ont désapprouvé les attentats-suicides, une tactique terroriste très médiatisée des groupes militants palestiniens dans les années 1990 et également pendant la deuxième Intifada, un soulèvement dans les territoires occupés qui a duré de 2000 à 2005. «Je ne mettrai pas fin à mes jours prématurément. Ce serait une erreur. Je les combattrai aussi longtemps que je le pourrai», a déclaré à Naplouse un homme de 26 ans armé d’un pistolet Sten artisanal. Plusieurs autres ont déclaré vouloir mourir avec leur fusil à la main.

Un autre changement par rapport aux générations précédentes est l’utilisation des médias sociaux. Les factions dissidentes, comme celle de Naplouse, connue sous le nom de La fosse aux lions, ont largement utilisé le service de messagerie Telegram. Certains combattants – ou «terroristes», comme on les décrit systématiquement en Israël – ont accumulé de nombreux abonnés en ligne.

«Ils parlent un langage que les vieux dirigeants fossilisés ne parlent pas. Ils utilisent l’ironie et l’humour. Ils se rassemblent en ligne», a déclaré Nour Odeh, commentatrice politique et analyste à Ramallah, ajoutant : «Ce ne sont pas des idéologues. C’est une génération qui en a marre de tout le monde. Ils sont déçus, désenchantés et abandonnés.»

Les analystes soulignent que ceux qui sont actuellement recrutés dans les factions armées palestiniennes sont trop jeunes pour se souvenir de la deuxième Intifada, au cours de laquelle environ 3 000 Palestiniens et 1 000 Israéliens sont morts. Depuis lors, la violence est restée relativement modérée en Cisjordanie, avec la répression féroce des forces de sécurité israéliennes et l’Autorité palestinienne maintenant un calme relatif fragile.

Mais depuis plus d’un an, la violence augmente et a fortement augmenté depuis les attentats du 7 octobre et l’offensive israélienne qui a suivi à Gaza, qui a fait plus de 14 000 morts, selon les autorités locales. Les chaînes de télévision locales très populaires diffusent 24 heures sur 24 des images inédites de la destruction et des morts à Gaza dans les magasins, les cafés et les maisons de Cisjordanie.

Ils n’ont pas d’autre choix

«L’impact de ce qui se passe sur cette génération ne se fera pas seulement sentir à Gaza, mais aussi parmi les Palestiniens en général, parmi les Arabes et au niveau international», a déclaré Hellyer.

De nombreux analystes soulignent la déception à l’égard d’une génération plus âgée de politiciens palestiniens, considérés comme des collaborateurs égoïstes d’Israël, affirmant que cela a laissé un vide comblé par les groupes armés.

Mais ce n’est pas seulement l’occupation israélienne ou l’Autorité palestinienne qui provoquent le défi. Souvent, les principales factions armées comme le Hamas ou le Jihad islamique palestinien sont également défiées. Une des explications de la popularité de la faction Lions’ Den était son indépendance nominale, a déclaré Milstein. Les loyautés vont souvent à des endroits – comme le camp de Balata – ou à des clans locaux.

Dans les entretiens, les militants ont souvent répété les slogans de leurs groupes respectifs, mais ont également évoqué leurs propres ambitions et rêves frustrés. Beaucoup ont déclaré qu’ils voulaient voyager mais qu’ils ne pouvaient pas parcourir plus de quelques kilomètres sans être bloqués par les points de contrôle israéliens. Certains ont parlé de vouloir devenir enseignants ou d’exercer d’autres professions, mais il n’y avait pas d’emploi. L’un d’eux a déclaré qu’il voulait devenir un «capitaine océanique», pilotant des navires.

À Naplouse et à Jénine, des milliers de personnes ont envahi les rues pour les funérailles des personnes tuées dans les affrontements avec les forces israéliennes, tirant des volées de coups de feu en l’air avec une détermination sinistre. «Le jeu pour nous, c’est d’acheter une arme et de combattre l’ennemi», a déclaré Aboud, un homme de 25 ans armé d’un M16 à Naplouse. Il ajoute : «Nous n’avons pas d’autre choix.»

Traduit de l’anglais.

Source : The Gardian.