Vague de solidarité avec Dalila Msaddek convoquée dans une nouvelle affaire

L’avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek qui a été laissé libre hier après avoir été entendue par le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis, a reçu aujourd’hui, mercredi 29 novembre 2023, une autre convocation dans une nouvelle affaire.

Le Comité de défense a indiqué que cette nouvelle affaire a été instruite par le parquet de la Cour d’appel de Tunis sur la base du décret 54, des articles 13 et 87 de la loi sur la protection des données personnelles et de l’article 315 du Code pénal, ajoutant que la section régionale de l’Ordre des avocats de Tunis a été informée et que la date de l’audience a été fixée au 5 décembre 2023.

De nombreuses parties ont exprimé leur solidarité avec Dalila Ben Mbarek Msaddek, membre du comité de défense des détenus dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, et ont dénoncé cette nouvelle convocation la visant, estimant qu’il s’agit d’un harcèlement visant l’avocate dans le but de l’intimider et de la faire taire.

Y. N.