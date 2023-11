Israël : Inapte à diriger, Netanyahou doit partir

La légitimité internationale s’épuise rapidement; les tensions avec les États-Unis pourraient déborder. Mais Netanyahou ne peut pas gérer cette complexité. Inapte à diriger, il doit partir avant que les conséquences de ses défauts ne deviennent irréversibles.

Par Ehud Barak *

Nous approchons d’un point décisif après deux mois de guerre. L’armée israélienne a des succès évidents dans le nord de la bande de Gaza, mais le Hamas est loin de se désintégrer dans le sud et maintient également ses capacités dans le nord. Atteindre l’objectif de détruire les capacités militaires et le pouvoir autoritaire du Hamas est absolument nécessaire (…). Mais cela prend plusieurs mois, voire plus. L’horloge pratique et l’horloge politique ne sont pas synchronisées. La légitimité internationale pour l’action s’épuise rapidement et les tensions vis-à-vis des États-Unis s’accumulent à huis clos et pourraient exploser. Le Premier ministre, chargé de la synchronisation et de l’obtention du temps requis, n’y est pas parvenu, ce qui nous amène à un point décisif.

Il y a un retard et une perte d’élan résultant de l’accord [sur la libération des otages], mais cela est justifié. La libération des otages n’est pas plus importante que la destruction du Hamas, mais elle est plus urgente et doit recevoir la plus haute priorité.

Est-ce une personne qualifiée pour la tâche ?

L’échec de Netanyahou à mener la guerre réside dans l’exclusion de la prise de conscience que la victoire dans la situation qui nous attend ne peut être obtenue sans une position claire sur «l’après» [ou «le lendemain»] et un plan d’action pour sa mise en œuvre. Cette position permet d’apprécier les facteurs vitaux et montre comment il faut les travailler maintenant afin d’être là à temps pour «l’après». Les États-Unis, l’Égypte, la Jordanie, les partenaires des accords d’Abraham, l’Arabie saoudite – tels sont les facteurs essentiels. Celui qui y œuvrera avec succès aura la possibilité d’acquérir la légitimité internationale et régionale pour achever la destruction du Hamas.

Les propositions de Netanyahou sont difficiles à accepter. En effet, bon nombre des propositions qu’il avait parrainées et dont il se vantait ont été détruites le 7 octobre. 1- «Le Hamas est un atout et l’Autorité est un fardeau»; 2- Le conflit peut être «géré» sans prendre de décisions décisives et difficiles; 3- La paix peut être conclue avec l’Arabie Saoudite et le monde arabe en ignorant les Palestiniens; 4- «Netanyahou est à un autre niveau», est-ce vrai avec Poutine ? Obama? Biden ? Sinwar ?; 5- Netanyahu est-il le «Monsieur Sécurité», qui a dit : «Quand le terrorisme sent la faiblesse, il relève la tête»?

Il y a de grands doutes dans le cœur de tous ceux qui le connaissent et le regardent maintenant quant à son aptitude à gérer une bataille aussi complexe. Cela vaut la peine que ses partisans prennent un moment pour réfléchir : est-ce une personne qualifiée pour cette tâche ?

Les Arabes modérés et le scénario d’une Autorité Palestinienne 2

Netanyahou ignore les normes des relations de confiance avec la Maison Blanche pour atteindre les objectifs d’Israël. Les États-Unis ont déployé des forces d’une ampleur sans précédent dans la région afin de dissuader l’Iran et le Hezbollah et de soutenir Israël, dans le cadre de leur lutte contre «l’axe voyou» – l’Iran, la Syrie, le Hezbollah, le Hamas et autres – qui opère avec le soutien de la Russie. Les États-Unis envisagent «l’après» en termes d’une force arabe issue des pays de l’axe modéré mentionnés ci-dessus, qui, après avoir détruit le Hamas et assuré les arrangements de sécurité, prendra le contrôle d’Israël pour une certaine période, pendant laquelle ils donneront naissance à une «Autorité palestinienne 2» (renforcée) et l’aideront à consolider son contrôle sur la bande de Gaza. Selon la vision de Joe Biden, il s’agit d’un premier pas vers une solution à deux États. Il est donc prêt à soutenir Israël, militairement et économiquement, avec un train aérien, au Conseil de sécurité et à La Haye.

Netanyahou est lié par une alliance contre nature avec Ben Gvir et Smotrich, les incendiaires qui tentent d’allumer le feu en Cisjordanie et qui le protègent contre les demandes de renvoi immédiat. Mais ils exploitent sa dépendance à leur égard pour imposer une vision de reprise du contrôle total d’Israël et d’assumer la responsabilité de la bande de Gaza. Ce processus signifie très probablement une noyade dans le bourbier de Gaza, un conflit et des pertes pendant des années, une crise avec l’administration américaine et une mise en péril des relations avec l’Égypte et la Jordanie, des accords d’Abraham et des opportunités de normalisation avec l’Arabie saoudite.

«L’après» nécessite désormais coordination et confiance

Il semble que l’on parle d’un horizon lointain, mais les aspects de «l’après» nécessitent désormais coordination et confiance, même si cela se fait en coulisses avec les États-Unis et nos voisins. Une telle relation ne peut pas être établie avec le gouvernement actuel car, comme parmi la plupart des citoyens israéliens, personne à Washington et dans les capitales de la région ne croit aux paroles de Netanyahou, ni aux vagues promesses qui seront données à huis clos sur les positions futures d’Israël, à un moment où ils sont recherchés par les voisins. Des démarches douloureuses et immédiates.

En l’absence de ce processus, nous risquons de nous diriger vers l’échec au combat. Peut-être nous retrouverons-nous devant un choix entre un pari stratégique brutal, centré sur la mégalomanie narcissique de Netanyahou et les rêves messianiques de Ben Gvir et Smotrich, ou un retrait majeur sous la pression internationale et un bassin stratégique faible.

Beaucoup diront : De quoi parlez-vous ? Le 7 octobre, nous savions enfin que nous vivrions pour toujours au fil de l’épée et que tous les Arabes appartenaient au Hamas. Cela ne sert à rien de se noyer dans des illusions, c’est inexact. La colère et les demandes de vengeance sont humaines et compréhensibles, mais elles ne constituent pas un bon guide politique. La génération à laquelle j’appartiens a été témoin de décennies de guerres répétées et difficiles et d’innombrables opérations, avec l’Égypte et la Jordanie. En tant que jeunes, nous ne pensions pas voir la paix avec ces deux pays. Aujourd’hui, la paix est en place depuis 45 ou 30 ans, a résisté à de sévères épreuves et implique une coopération plus profonde que ce que le public croit (…).

Traduit de l’anglais.

* Ancien Premier ministre israélien issu du Parti Travailliste.

** Le titre et les intertitres sont de la rédaction.

Source : Haaretz.