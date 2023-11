Kasserine: Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le trafic de drogue, la garde nationale de Kasserine a arrêté 14 individus à l’aube de ce jeudi 30 novembre 2023

C’est ce qu’indique la Direction générale de la garde nationale (DGGN) dans un communiqué, en précisant que les agents de la GN ont démantelé un réseau de blanchiment d’argent impliqué dans les paris sportifs et ont saisi, au cours d’un descente effectuée en coordination avec le Parquet, plus de 37.000 dinars tunisiens de source inconnue et des sommes d’argent en devises étrangères.

La même source a également annoncé l’arrestation de plusieurs individus recherchés par la justice, dont des dealers en fuite, ainsi que la saisie de cocaïne, de cannabis et de comprimés de stupéfiants.

Y. N.