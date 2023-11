«Marche Culturelle» à Manouba à l’occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées

L’association Abysse Plongée organise, vendredi 1er décembre 2023, à Manouba, une journée dédiée au sport et à la culture intitulée «Marche Culturelle» à l’occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées.

L’événement est organisé dans le cadre du projet Dive4All avec le soutien de l’association Maghroum’in – مغرومين, et en partenariat avec le Commissariat régional de la jeunesse du sport de Manouba et l’Institut supérieur de l’éducation spécialisée (ISES) relevant de l’Université de la Manouba sous tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministère des Affaires sociales. Centré sur le bien-être des enfants à besoins spécifiques, il vise à promouvoir les valeurs de citoyenneté, d’inclusion sociale et à sensibiliser la communauté à l’importance du soutien aux initiatives visant à améliorer la qualité de vie des enfants en situation de handicap.

La journée débutera par une marche symbolique de 1 km, partant de l’ISES, une occasion pour la communauté de se rassembler en faveur de l’inclusion et du soutien aux enfants à besoins spécifiques.

La marche sera suivie d’une visite du Musée national militaire Palais Warda, offrant une expérience culturelle enrichissante pour les participants.

Cette initiative revêt une importance particulière dans la mesure où elle contribue significativement à l’amélioration de la qualité de vie des enfants en situation de handicap. Le sport et la culture sont des catalyseurs puissants de changement, favorisant le développement physique, émotionnel et social des enfants concernés.

En mettant l’accent sur la citoyenneté et l’inclusion sociale, Abysse s’engage à créer des opportunités permettant à ces enfants de participer pleinement à la vie de la communauté. Cette marche culturelle s’inscrit dans une démarche plus large visant à sensibiliser le public aux défis auxquels font face ces enfants et à encourager la mise en place de politiques et de pratiques favorables à leur épanouissement.

Abysse Plongée est une association dont la mission réside dans la promotion de l’inclusion sociale à travers des initiatives axées sur le sport et la culture. Le projet Dive4All cherche à créer un monde dans lequel chaque enfant, indépendamment de ses capacités, a la possibilité de s’épanouir pleinement.

D’après communiqué.