Rapport : violence et abus infligés aux enfants palestiniens par l’armée israélienne

Nous rendons compte ci-dessous du rapport publié le 10 juillet 2023 à Ramallah par l’organisation internationale Save The Childen sur les souffrances infligées aux enfants palestiniens dans le système pénitentiaire israélien. Ces abus se sont aggravés depuis le 7 octobre dernier.

Les enfants palestiniens placés dans le système de détention militaire israélien sont confrontés à des violences physiques et psychologiques : quatre sur cinq (86%) d’entre eux sont battus et 69% sont fouillés à nu, selon une nouvelle étude de Save the Children. Près de la moitié (42%) sont blessés au moment de leur arrestation, notamment des blessures par balle et des fractures. Certains signalent des violences à caractère sexuel et d’autres sont transférés au tribunal ou entre centres de détention dans de petites cages, a indiqué l’organisation de défense des droits de l’enfant.

Cette nouvelle recherche intervient alors que le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 présente des preuves au Conseil des droits de l’homme sur les enfants palestiniens en détention. On estime qu’entre 500 et 1 000 enfants sont détenus par l’armée israélienne chaque année.

Save the Children affirme que ces pratiques constituent une préoccupation majeure et de longue date en matière de droits humains et appelle le gouvernement israélien à mettre fin à la détention des enfants palestiniens en vertu de la loi militaire et à leurs poursuites devant les tribunaux militaires.

Save the Children et une organisation partenaire ont consulté 228 anciens jeunes prisonniers de toute la Cisjordanie, détenus entre un et 18 mois, et ont constaté que la plupart des enfants étaient battus, menottés et avaient les yeux bandés lors de leur arrestation. Ils sont également interrogés dans des lieux inconnus sans la présence d’un soignant, et sont souvent privés de nourriture, d’eau et de sommeil, ou d’accès à un avocat, selon l’étude. Le principal crime présumé pour ces détentions est le jet de pierres, qui peut entraîner une peine de 20 ans de prison pour les enfants palestiniens.

Des violences physiques et émotionnelles

Khalil*, qui a été arrêté alors qu’il avait 13 ans, a déclaré qu’il n’avait pas reçu de soins de santé essentiels : «J’avais une blessure à la jambe, j’avais un plâtre et j’ai dû ramper pour pouvoir bouger. J’ai senti mon corps se déchirer. Je n’avais pas de canne pour m’aider à marcher, j’ai continué à demander de l’aide aux soldats pendant le transfert, mais personne ne m’a aidé.»

La nouvelle recherche fait suite au rapport 2020 de Save the Children «Defenceless» et révèle que l’impact des violences physiques et émotionnelles pendant la détention a explosé, avec de profondes conséquences sur la capacité des enfants à se rétablir.

Khalil* poursuit : «Le soldat a menacé de me tuer lorsqu’il m’a arrêté pour la deuxième fois. Il m’a demandé : ‘‘Veux-tu subir le même sort que ton cousin ?’’ qui avait été tué. Il m’a promis que j’aurais le même sort et que je mourrais, mais qu’il m’enverrait d’abord en prison. Il m’a dit qu’il reviendrait me chercher – et chaque jour, j’attends que ce jour vienne.»

Certains enfants ont déclaré qu’ils pensaient que différents types d’abus visaient à les pousser à admettre des choses qui n’étaient pas vraies afin d’incriminer les autres, y compris les membres de leur famille.

Yasmeen*, la mère d’Ahmed* arrêté quand il avait 14 ans, a déclaré : «Lors de l’interrogatoire, ils ont convaincu Ahmed* de dénoncer son frère en échange de sa libération. Il était naïf et ne comprenait pas ce qui se passait. Il a dit ce qu’ils lui ont dit de dire; quelques jours plus tard, ils sont venus chez nous et ont arrêté mon autre fils.»

La nouvelle enquête de Save the Children a montré que :

– Lors de leur arrestation, 42% des enfants ont été blessés, notamment par balle et avec des fractures, et 65% des enfants ont été arrêtés pendant la nuit, principalement entre minuit et l’aube. La moitié de toutes les arrestations ont eu lieu dans le foyer pour enfants.

– La majorité des enfants ont subi des niveaux épouvantables de violence physique et émotionnelle, notamment avoir été battus (86%), menacés de violence (70%) et frappés avec des bâtons ou des armes à feu (60%).

– Certains enfants ont signalé des violences et des abus de nature sexuelle, notamment des coups ou des attouchements sur les parties génitales, et 69% ont déclaré avoir été fouillés à nu.

– 60% des enfants ont été placés en isolement cellulaire pour une durée allant d’un jour à 48 jours.

– Les enfants se sont vu refuser l’accès aux services de base, 70% ont déclaré souffrir de la faim et 68% ont déclaré ne recevoir aucun soin de santé.

– 58% des enfants se sont vu refuser des visites ou des communications avec leur famille pendant leur détention.

– La majorité des enfants détenus sont des garçons – une tendance reflétée par l’enquête, les garçons représentant 97% des personnes interrogées.

– Les enfants sont de plus en plus incapables de reprendre pleinement leur vie normale après leur sortie de détention, le nombre d’enfants faisant des cauchemars fréquents passant de 39% à 53% et ceux souffrant d’insomnie ou de difficultés à dormir explosant de 47% à 73%, par rapport à la même période. Les enfants ont été interrogés en 2020.

«Rien ne justifie de battre et de déshabiller des enfants»

Lana*, la mère de Mohammed*, qui a été arrêté quand il avait 14 ans, a déclaré : «Après la libération de mon fils, il voulait rester à mes côtés et dormir à côté de moi. Il refuse de quitter la maison. Cela a été un défi pour nous. Je sens qu’il est traumatisé. Il a été arrêté mardi soir, maintenant tous les mardis il a l’impression qu’on vient le chercher.»

Les recherches de Save the Children ont également montré comment les soins aux enfants et leur espoir pour l’avenir ont diminué, passant de 96% en 2020 à 68% en 2023, une augmentation alarmante dans un contexte où le soutien psychosocial disponible est limité.

Jason Lee, directeur national de Save the Children dans le territoire palestinien occupé, a déclaré : «Chaque année, environ 500 à 700 enfants palestiniens entrent en contact avec le système judiciaire militaire israélien; ils sont les seuls enfants au monde à faire l’objet de poursuites systématiques devant les tribunaux militaires. Nos recherches montrent – ​​une fois de plus – qu’ils sont victimes d’abus graves et généralisés de la part de ceux qui sont censés s’occuper d’eux.»

«Rien ne justifie de battre et de déshabiller des enfants, de les traiter comme des animaux ou de leur voler leur avenir. Il s’agit d’une crise de protection de l’enfance qui ne peut plus être ignorée. Il faut enfin mettre un terme à ce système de détention militaire abusif», a-t-il ajouté.

Save the Children appelle le gouvernement israélien à respecter tous les droits des enfants et le droit international. Aucun enfant ne devrait être poursuivi devant des tribunaux militaires ou tout autre tribunal dépourvu de droits complets à un procès équitable et de normes de justice pour mineurs.

Save the Children appelle à un moratoire immédiat sur les autorités militaires israéliennes qui arrêtent, détiennent et poursuivent des enfants.

Source: Save The Children.