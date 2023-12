Jusqu’à quand l’armée d’Israël se battra-t-elle pour Netanyahou et ses intérêts personnels ?

L’auteur de cette tribune fait partie des voix dissonantes en Israël qui ne cessent de critiquer l’aventurisme belliqueux du Premier ministre Benyamin Netanyahou et de sa coalition gouvernementale d’extrême-droite composée de dangereux va-t-en-guerre.

Par Yossi Klein *

Cette guerre n’a pas de fin, elle est plus douloureuse et humiliante que les autres guerres, même si la douleur de la perte est la même dans toutes. La guerre peut conduire à une victoire qui apporte le calme, mais pas cette guerre. Nous avons gagné une guerre et obtenu l’indépendance, et lors de la deuxième guerre, nous avons emporté la victoire dans la boue; ce samedi d’octobre, et nous nous sommes embourbés dedans.

Il y a eu beaucoup de souffrance dans cette guerre. Pour revenir à la routine d’un cessez-le-feu qui durera une semaine, un mois, un an ou deux ans, aucune nouvelle page ne s’ouvrira à sa fin, ni aucune fenêtre d’espoir. Qui veut construire sa vie dans un endroit où il n’y a aucun espoir ? Les habitants des zones limitrophes de la bande de Gaza ? Les jeunes espérant construire leur avenir ? Les politiciens, eux, sont désespérés et ont cessé de promettre un avenir meilleur.

Lui dire simplement : Partez !

Dans aucune guerre, il n’y a eu un tel fossé entre les dirigeants et ceux qu’ils dirigent, entre les sacrifiés et ceux qui les sacrifient. Jamais dans une guerre nous n’avons été aussi impuissants, non pas contre le Hamas mais contre notre gouvernement. Nous voulons, mais nous ne pouvons pas l’abandonner. Parce que nous nous sommes volontairement réduits en raison de notre amour pour les lois de la démocratie. Ces lois n’incluent pas la possibilité de lui dire simplement : Partez !

Il ne nous reste que des soupirs et des messages amers. Neuf mois de manifestations ne l’ont pas fait tomber. Les membres de la Knesset peuvent le faire, mais qui peut leur faire confiance ? Ils ne sont pas disponibles pour sauver l’État. Peut-être font-ils confiance aux milices armées de Itamar Ben Gvir (1) pour sauver leur pouvoir, leur argent et leur dignité.

Ils connaissent le pouvoir, l’argent et la dignité. «L’intérêt de l’État» et «l’amour de la patrie» leur sont étrangers. Cela ne les concerne pas, ni même leur base qui les a élus et a reçu les coups, ni même les personnes enlevées [par le Hamas]. Si la victoire est le retour des otages, alors pour eux, c’est un mauvais souvenir à oublier. Ce ne sont pas des patriotes.

La personne la moins qualifiée

Les patriotes étaient les membres du Mapai ** qu’ils ont méprisés, ainsi que la langue yiddish qu’ils parlaient. A la veille de la guerre des Six Jours, ils ont démis le Premier ministre Levi Eshkol du ministère de la Défense, parce qu’à leur avis, il n’avait pas bien fait son travail. Ils l’ont démis parce qu’ils défendaient l’intérêt de l’État et non celui de la personne qui les avait nommés. L’éditorial du Haaretz disait alors : «M. Eshkol n’est pas qualifié pour être Premier ministre et ministre de la Défense dans la situation actuelle.»

M. Netanyahou n’est pas qualifié, lui non plus, pour agir comme il le fait dans la situation actuelle.

Nous permettons à la personne la moins qualifiée d’être chef du gouvernement et de nous gouverner. Pour qui combattons-nous ? Pour le bien du pays ou pour la personne qui nous domine ? Peuvent-ils être séparés ? Serions-nous conduits par quelqu’un qui se réveille chaque matin et se demande de quel côté se sont réveillés sa femme à Jérusalem et son fils rentré de Miami ?

Dans la situation actuelle, l’État est dirigé, au-dessus du gouvernement, par des bénévoles. Miri Regev *** ne reçoit pas les otages libérés (et personne ne proteste). Ils laissent les conférences de presse pour Netanyahou. Rien ne peut couvrir son échec, mais l’échec ne lui fait pas peur. Lorsqu’il ne pourra pas reprendre la guerre, il déclarera la victoire et, sous sa garde, nous reviendrons à la pensée dangereuse, qui s’achèvera par le deuil et l’échec.

Lorsque nous ne connaissons pas la maladie, nous ne cherchons pas de remède.

Le groupe qui chez nous a été vaincu refuse de quitter le terrain et exige de jouer jusqu’à ce que nous gagnions. Il ne recherche pas la victoire, mais plutôt un ersatz de victoire. Le contrôle de Gaza lui en fournira l’occasion. Que veux-tu? Nous n’avons pas détruit le Hamas, mais nous avons rasé Gaza.

* Auteur et journaliste israélien d’origine américaine.

Notes :

1) Ministre de la sécurité nationale, dirigeant le parti Force juive. Considéré comme un symbole de l’extrême droite radicale .

2) Parti politique israélien séculariste et de gauche qui fut la force principale de la politique israélienne jusqu’à sa fusion au sein du Parti travailliste israélien en 1968.

2) Ministre du Transport depuis décembre 2022, proche de Netanyahou.

Source : Haaretz, 30 novembre 2023.