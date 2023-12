Tunisie : nombre croissant de divorces, en majorité par consentement mutuel

Ce n’est pas un scoop, puisque cela fait des années qu’on en parle, mais c’est un fait qui donne à réfléchir parce qu’il signale un grand malaise socio-économique en Tunisie : le nombre croissant de divorces, en majorité obtenus par mutuel consentement.

Le nombre de divorces prononcés en Tunisie au cours de l’année judiciaire 2021-2022 s’élève à 14.706, en hausse par rapport aux 12.598 de l’année 2020-2021.

C’est ce qu’a déclaré Imen Mouaouia, responsable du ministère de la Justice, s’exprimant lors d’une journée d’étude intitulée «L’institution du mariage en Tunisie : moyens de la renforcer et de la protéger», organisée le 30 novembre 2023 par le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfant et des Personnes âgées. Le mariage est devenu «extrêmement fragile», a-t-elle souligné.

Au cours de l’année judiciaire 2021-2022, a indiqué le responsable, le plus grand nombre de jugements concernaient les divorces par consentement mutuel, avec un total de 5.708 jugements, suivis des divorces sans égard à la faute sur demande du mari (4.299) et des divorces sans égard à la faute sur demande de l’épouse (3.399). Il y a eu 1 300 divorces prononcés pour faute, réparties en 667 à la demande de l’épouse et 633 à la demande du mari.

Dans ce contexte, le pouvoir judiciaire cherche à jouer un rôle préventif en matière de statut personnel, notamment en ce qui concerne l’institution du mariage, a souligné Mouaouia.

En Tunisie, il existe une phase préalable de conciliation obligatoire en cas de demande de divorce devant le juge aux affaires familiales ou l’un des adjoints du président du tribunal de première instance, le ministère de la Justice étant engagé dans une démarche de cohésion familiale visant à préserver les liens familiaux.

Par ailleurs, les décisions de garde des enfants mineurs et autres sont prises par le juge aux affaires familiales sur la base des dossiers qui lui sont présentés et en tenant compte au mieux des intérêts des enfants.

Les recherches sur les problèmes du couple en Tunisie font souvent ressortir une cause récurrente : les difficultés économiques induites par la crise que traverse le pays, surtout depuis la révolution de 2011.

