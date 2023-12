Paltel : Les télécommunications de nouveau à l’arrêt à Gaza

Tous les services de télécommunications sont à l’arrêt dans la bande de Gaza, annonce la compagnie palestinienne des télécommunications Paltel dans la soirée de ce lundi 4 décembre 2023.

Cet arrêt est causé par une coupure des principaux réseaux de fibre du côté israélien, précise la compagnie palestinienne des télécommunications dans un bref communiqué.

Rappelons que les télécommunications ont déjà été coupées deux fois à Gaza : le 27 octobre lors des opérations au sol menées dans le nord du territoire palestinien par l’occupant israélien et le 16 novembre, suite à un manque de carburant pour alimenter les générateurs de la compagnie.

Rappelons que, depuis le 7 octobre dernier, les bombardements israéliens ont fait plus de 50.00 morts (70% de femmes et enfants) et près de 42.000 blessés à Gaza.

Y. N.