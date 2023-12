Tunisie : Festival My First Doc du 26 au 29 décembre 2023

Le Festival My First Doc sera de retour dans sa 6e édition, qui se déroulera du 26 au 29 décembre 2023 à la Cinémathèque tunisienne à Tunis.

A l’occasion l’Association Cinéma Documentaire Tunisien a révélé la sélection de la 6e édition de My First Doc, qui prévoit également des sessions dans les régions, notamment Bizerte, Gabès et Djerba.

Ci-dessous le sélection pour la 6e édition du festival :

BEIRUT PORT BLAST STORIES

CHERINE YAZBECK

2023 / 30’

Pays de réalisation : Liban

Pays de production : Liban

BRIN DE FOLIA

HAZAR ABBASSI

2023 / 22’

Pays de réalisation : Tunisie

Pays de production : Tunisie

BYE BYE BENZ BENZ

JULES ROUFFIO, MAMOUN RTAL BENNANI

2023 / 9’

Pays de réalisation : Maroc

Pays de production : France

ÉMILIENNE ET LE TEMPS QUI PASSE

CORALIE LEMIEUX-SABOURIN

2022 / 75’

Pays de réalisation : Canada

Pays de production : Canada

IL CIELO È MIO

AYOUB NASERI

2023 / 64’

Pays de réalisation : Italie

Pays de production : Italie

IL PICCOLO GOLEM

FEDERICA QUAINI

2022 / 22′

Pays de réalisation : Italie

Pays de production : Italie

LE PACHA, MA MÈRE ET MOI

NEVINE GERITS

2023 / 83’

Pays de réalisation : Kurdistan

Pays de production : Belgique

LES NOMADES DE ZAGROS, À BOUT DE SOUFFLE

HASHEMI SEYED HABIB

2023 / 75′

Pays de réalisation : Iran

Pays de production : France

LE PEUPLE DES NUAGES

IULIAN FURTUNA, MARIUS LENA

2023 / 49’

Pays de réalisation : Monde

Pays de production : France

LES OISEAUX DE LA FRONTIÈRE

JULIE MEYER

2023 / 52’

Pays de réalisation : USA

Pays de production : France

LES SOEURS PATHAN

ELÉONORE BOISSINOT

2023 / 75’

Pays de réalisation : Inde

Pays de production : France

MASCARADES

CLAIRE SECOND

2023 / 59’

Pays de réalisation : Bolivie

Pays de production : France

ONE, TWO, THREE, VIVA L’ALGÉRIE !

SAMUEL AB, AMINE KOUTI

2023 / 75’

Pays de réalisation : Algérie

Pays de production : France

ON MOTHERS AND DAUGHTERS IN TIMES OF INJUSTICE

TALIA JAWITZ

2022 / 28’

Pays de réalisation : Afrique du Sud

Pays de production : Belgique

PORTE DE CLICHY

SÉBASTIEN MARZINIAK

2022 / 77’

Pays de réalisation : France

Pays de production : France

SUR UNE AUTRE FRÉQUENCE

CHLOÉ GAYRAUD

2023 / 13’

Pays de réalisation : Canada

Pays de production : France