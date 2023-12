Tunisie : 10 kilos d’ecstasy saisis, 9 dealers en détention et 6 autres recherchés

La Brigade des Stups a saisi 10 kilos d’ecstasy et a démantelé un réseau de trafic de drogue opérant entre Boumhel, Mahdia, Masaken, Hammamet, Tunis, les Berges du Lac et Kasserine. Neuf dealers ont été arrêtés, 6 font l’objet d’un avis de recherche et deux autres ont été laissés en liberté.

Sur la base d’informations et d’investigations, la police a pu identifier le chef du réseau qui réside à Boumhel et au bout de deux mois d’enquête 11 membres dudit réseau ont été arrêtés, indique la Direction générale de la sûreté nationale dans un communiqué publié vendredi 7 décembre 2023.

Deux trafiquants ont d’abord été piégés et interceptés à bord d’une moto à Mahdia, en possession de 25.000 comprimés d’ecstasy (soit 10 kilos), et des descentes ont ensuite été effectuées à Nabeul et aux Berges du Lac et ont permis l’arrestation des autres dealers.

Lors de ces descentes, la police a saisi 4 voitures de luxe, 2785 dinars tunisiens et 1940 euros, sachant que 6 autres membres du réseau ont été identifiés et font l’objet de mandats de recherche.

Le ministère public du tribunal de première instance de Ben Arous a ordonné, vendredi, la mise en détention de 9 dealers, 2 autres ont été laissé en liberté et devront rester à la disponibilité de la justice, alors que l’enquête se poursuit pour arrêter les 6 dealers en fuite.

