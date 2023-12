La guerre à Gaza creuse le fossé entre les dirigeants arabes et les citoyens

Bahreïn, petite monarchie du Golfe, fait face à une pression croissante de la part de ses citoyens pour rompre ses liens récemment établis avec Israël – un microcosme des tensions qui se propagent à travers le Moyen-Orient. (Illustration : Manifestation propalestinienne à Manama, à Bahreïn, non loin de l’ambassade d’Israël).

Par Vivian Nereim

Alors que la lumière de l’après-midi s’adoucit, un homme tenant un mégaphone s’est avancé devant une foule d’environ 200 personnes dans la capitale bahreïnienne, Manama, et a commencé à crier à pleins poumons.

Les manifestants, brandissant des drapeaux palestiniens, ont répété ses paroles avec enthousiasme, implorant leur gouvernement autoritaire allié aux États-Unis d’expulser l’ambassadeur israélien nommé il y a deux ans, après que Bahreïn a établi des relations diplomatiques avec Israël.

«Pas d’ambassade sioniste sur le territoire bahreïnien !», ont-ils scandé. Mais aussi : «Pas de bases militaires américaines sur le territoire bahreïnien !»

À moins de six kilomètres de là, des Américains et des Européens en tenue militaire se sont réunis pour le Dialogue de Manama, une conférence annuelle qui rassemble de hauts responsables des puissances occidentales et du Moyen-Orient pour discuter de la sécurité régionale. Ils se sont rassemblés dans une salle dorée de l’hôtel Ritz-Carlton, hautement gardé, quelques heures seulement après la manifestation – sans même se rendre compte qu’elle avait eu lieu.

Lorsque le prince héritier de Bahreïn, Salman Bin Hamad Al Khalifa, est monté sur scène, il a plu à une grande partie de l’assistance en condamnant le Hamas, le groupe armé palestinien qui dirige Gaza et qui a dirigé l’attaque du 7 octobre contre Israël qui a tué environ 1 200 personnes, selon aux autorités israéliennes.

Gouffre entre les dirigeants et les peuples

La guerre à Gaza qui a suivi l’attaque n’a pas seulement mis à nu un gouffre entre de nombreux dirigeants arabes et leur peuple; il l’a élargi.

Bahreïn, pays du Golfe d’environ 1,6 million d’habitants, a connu une vague de soutien populaire aux Palestiniens et une montée de l’hostilité envers Israël depuis le début de la guerre. L’armée israélienne a répondu à l’attaque du Hamas en bombardant et en assiégeant Gaza dans le cadre d’une campagne militaire qui a tué plus de 16 000 personnes, selon les autorités de Gaza.

Alors qu’il existe depuis longtemps un décalage entre de nombreux États arabes et leurs citoyens quant à leur approche de la cause palestinienne, la guerre a grandement élargi ce fossé depuis des années. Lors de nombreuses manifestations dans la région, les gens sont allés au-delà de la condamnation d’Israël pour scander leur soutien au Hamas et critiquer leurs propres gouvernements.

Au Maroc et en Jordanie, des milliers de personnes se sont rassemblées pour exiger que leur pays rompe ses liens avec Israël. Au Caire, des manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés sur la place Tahrir, là où a commencé le soulèvement du Printemps arabe en Égypte, et ont relancé un cri révolutionnaire pour le pain, la liberté et la justice sociale.

Et à Bahreïn, les manifestants ont déclaré qu’en plus de ressentir un profond sentiment d’identité arabe et islamique partagée, ils voyaient des liens entre la libération palestinienne et leur propre libération de la répression politique.

«J’ai hâte que nous soyons un peuple libre», a déclaré Fatima Jumua, une Bahreïnienne de 22 ans qui a participé à la manifestation à Manama. «Notre existence et notre liberté sont liées à l’existence et à la liberté de la Palestine», a-t-il ajouté.

Pendant des décennies, la plupart des gouvernements arabes ont refusé d’établir des liens avec Israël avant la création d’un État palestinien. Mais ce calcul a changé dans les années qui ont précédé la guerre, alors que les dirigeants autoritaires mettaient en balance l’opinion publique négative à l’égard d’Israël et les avantages économiques et sécuritaires d’une relation – et les concessions qu’ils pourraient obtenir des États-Unis, le principal allié d’Israël.

«Le gouvernement de Bahreïn veut être considéré comme une voix de modération aux États-Unis, et il utilise de plus en plus sa nouvelle relation avec Israël pour façonner cette perception à Washington», a déclaré Elham Fakhro, chercheur associé à Chatham House, un groupe de réflexion londonien. «Mais à la maison, cela a un effet différent», ajoute-t-il.

En 2020, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Maroc ont établi des relations avec Israël dans le cadre d’accords négociés par l’administration Trump et connus sous le nom d’accords d’Abraham, rejoignant l’Égypte et la Jordanie, qui ont conclu des accords de paix avec Israël depuis des décennies.

Ces accords ont été célébrés par les gouvernements occidentaux qui soutiennent depuis longtemps les familles royales de la région et, en septembre, le gouvernement bahreïnien a signé un pacte de sécurité global avec l’administration Biden.

Mais les sondages ont montré que la plupart des citoyens arabes ordinaires voient de plus en plus d’un mauvais œil l’établissement de liens avec Israël.

À Bahreïn – avec sa famille royale musulmane sunnite et sa population majoritairement chiite – les responsables ont déclaré que les accords encourageaient la tolérance et la coexistence. Mais cela sonnait creux pour de nombreux citoyens alors que le gouvernement continuait de réprimer la dissidence intérieure.

La cause palestinienne et l’opposition à Israël unissent les Bahreïniens au-delà des lignes sectaires et politiques – sunnites et chiites, laïcs de gauche et islamistes conservateurs, jeunes et vieux. Interrogés lors d’un sondage réalisé avant la guerre sur l’impact qu’auraient les accords d’Abraham sur la région, 76 pour cent des Bahreïniens ont répondu négativement.

Les accords ont été «imposés contre la volonté du peuple», a déclaré Abdulnabi Alekry, un militant bahreïnien des droits humains de 60 ans.

Mme Fakhro de Chatham House a déclaré que Bahreïn était sous tension depuis de nombreuses années en raison des tensions entre le gouvernement et les mouvements d’opposition. «Cette crise creuse encore davantage ce fossé», a-t-elle déclaré.

Bahreïn a écrasé le soulèvement du Printemps arabe en 2011 avec l’aide des forces saoudiennes et émiraties. Elle abrite également l’une des bases militaires américaines les plus importantes de la région.

Les manifestants bahreïnis ont déclaré qu’ils considéraient Israël comme une puissance occupante de style colonial et un projet soutenu par l’Occident destiné à dominer la région. Certains ont dit qu’Israël ne devrait même pas exister.

Mme Jumua a déclaré que les Palestiniens et le reste de la population de la région vivent tous sous l’emprise des puissances occidentales. «Jusqu’à présent, nous constatons que nous ne pouvons pas agir sans l’approbation américaine», a-t-elle déclaré.

De retour à l’hôtel Ritz-Carlton le matin après la manifestation, de hauts responsables arabes et américains sont retournés dans la salle de bal fastueuse pour débattre de la voie à suivre pour Gaza.

Interrogé sur l’opinion publique négative à l’égard des accords d’Abraham, Brett McGurk, un haut responsable de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, a déclaré qu’il se concentrait sur la crise immédiate. Mais au-delà de cela, a-t-il ajouté, les décideurs politiques américains restent attachés à «l’intégration» d’Israël et de ses voisins.

Avant la guerre, la Maison Blanche avait mené des pourparlers avec l’Arabie Saoudite au sujet d’un accord complexe dans lequel le royaume, le pays arabe le plus puissant, reconnaîtrait Israël. «Nous ne pouvons pas permettre que ce que le Hamas a fait le 7 octobre fasse définitivement dérailler cette situation», a déclaré M. McGurk.

Mais certains Palestiniens craignaient qu’un accord entre l’Arabie saoudite et Israël n’ébranle davantage leur lutte pour la création d’un État.

Un haut responsable bahreïnien a déclaré que son gouvernement est convaincu qu’Israël est là pour rester et que les peuples de la région doivent coexister. Bahreïn est préoccupé par le fait que la guerre alimente la colère et l’extrémisme, a-t-il ajouté, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du sujet. Les Accords d’Abraham doivent être protégés en tant qu’outil permettant de ramener la paix, a-t-il déclaré.

Mais interrogé sur le fossé entre les dirigeants arabes et l’opinion publique, le responsable n’a pas directement abordé la question. Au lieu de cela, il a déclaré que Bahreïn considérait la situation à Gaza comme catastrophique et faisait tout ce qu’il pouvait pour favoriser la paix.

Les accusations les plus cinglantes contre Israël lors de la conférence sont venues du ministre des Affaires étrangères de Jordanie – où une grande partie de la population est d’origine palestinienne – et d’un haut responsable royal saoudien, le prince Turki Al Faisal, qui a appelé à des sanctions contre Israël.

Le prince Turki – un ancien chef des renseignements saoudiens – a rejeté l’idée selon laquelle l’établissement de liens entre les États arabes et Israël apporterait la paix, la qualifiant d’«illusion israélienne, américaine et européenne».

Un espace semi-autorisé pour se défouler

Pendant que le prince Turki parlait, une autre manifestation prenait de l’ampleur à environ six miles de là, s’étendant sur des pâtés de maisons dans les rues étroites de Muharraq – une ville d’immeubles bas dans les tons blanc et beige. L’air sentait l’essence des voitures au ralenti tandis que des flots de personnes bloquaient la circulation, agitant des drapeaux palestiniens et portant des enfants sur leurs épaules.

La liberté d’association et de réunion reste très restreinte à Bahreïn. Mais bon nombre des manifestations récentes ont reçu des autorisations gouvernementales, offrant ainsi un espace semi-autorisé pour se défouler.

Des milliers de manifestants ont crié en anglais et en arabe jusqu’à ce que leurs voix deviennent enroués : «À bas, à bas, Israël !» et «L’Amérique est la tête du serpent !»

Certains ont scandé des slogans en faveur du Hamas, l’exhortant à bombarder Tel Aviv.

Dans son discours de la veille, le prince héritier de Bahreïn avait déploré les «bombardements constants» de Gaza, les qualifiant de situation intolérable.

«Permettez-moi d’être extrêmement clair sur ce qui compte pour le Royaume de Bahreïn», a-t-il déclaré, dressant une liste de «lignes rouges», notamment le déplacement forcé des habitants de Gaza, la réduction du territoire de Gaza ou la réoccupation de ce territoire. «Et d’un autre côté, il ne doit y avoir aucun terrorisme dirigé depuis Gaza contre les Israéliens», a-t-il ajouté. Il n’a cependant pas menacé de rompre les relations diplomatiques avec Israël tout en qualifiant les États-Unis d’«indispensables» à tout processus de paix.

Lorsqu’il eut fini, ses invités dégustèrent des pêches pochées au safran et des poulets farcis à la ratatouille. S’exprimant en marge de la conférence, des responsables bahreïniens ont déclaré aux participants qu’ils étaient déterminés à protéger leur accord avec Israël.

Traduit de l’anglais.

Source : ‘‘The New York Times’’.

* Journaliste du ‘‘New York Times’’ couvrant les pays de la péninsule arabique, basée à Riyad, Arabie Saoudite.